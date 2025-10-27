El gobierno del presidente Javier Milei se llevó un inesperado triunfo en las elecciones legislativas de medio término en Argentina. Su partido, La Libertad Avanza, recibió un 40% de los votos, ganando 64 escaños en la Cámara Baja y 14 en el Senado. Juan Ferrero es profesor en el Departamento de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Bath, en Reino Unido.

RFI: Javier Milei recibió un sorpresivo espaldarazo en las legislativas con una ventaja de un poco más del 40% a nivel nacional, y el oficialista Libertad Avanza le arrebató a la oposición peronista la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo calificaría usted estos resultados?

Juan Ferrero: Estos resultados son extraordinarios para el Gobierno. Son inesperados inclusive para el Gobierno. Después de varios errores propios y de gestión, de problemas económicos, se trata de un voto de confianza al intento de estabilizar la economía. En Argentina, estabilizar la economía significa controlar el precio de la divisa estadounidense del dólar y a duras penas y con mucho apoyo de Estados Unidos, lo logró hacer hasta ahora.

RFI: ¿El voto fue una forma de pedir validación de su política de austeridad?

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Juan Ferrero: También fue una validación para su estrategia electoral. Es la primera vez que su partido se presenta efectivamente a nivel nacional, con lo cual va a incrementar considerablemente su representación en ambas cámaras. Esto va a abrir grandes oportunidades para el Gobierno para reformas de tipo estructurales, incluyendo reformas laborales, reformas tributarias, reformas en las jubilaciones, pensiones, etcétera.

RFI: ¿Cómo queda la gobernabilidad para el oficialismo que gana 64 escaños en el Congreso pero no obtiene una mayoría?

Juan Ferrero: No va a tener una mayoría, pero con aliados de partidos provinciales – lo que fue antes el PRO – podría tener las mayorías necesarias para aprobar reformas de tipo estructural. Los mercados están reflejando esta suerte de actitud positiva sobre la eventual mayor profundización de la apertura económica, la liberalización y la reducción del rol del Estado. Con lo cual, aunque no tenga la mayoría, incrementó sustancialmente la representación y con algunos aliados estratégicos podría llegar a esas supermayorías.

RFI: El oficialismo atravesaba un momento de incertidumbre sobre un posible rescate económico, sobre escándalos de corrupción, sobre un candidato incluso que fue apartado por nexos con el narcotráfico. ¿Cuál fue, en fin de cuentas, la estrategia política de Milei para obtener tal apoyo en las urnas?

Juan Ferrero: Creo que la ciudadanía valoró la estabilidad y prestó menos atención a los casos de corrupción o a los candidatos con reputación muy cuestionable. El costo de estabilidad implicó por lo menos tres rescates en lo que va del año, por parte del Fondo Monetario y la intervención directa del gobierno de Estados Unidos.

En Argentina, una elección de medio término raramente adopta una repercusión global, como adquirió esta esta elección. Y nos tenemos que preguntar: ¿por qué? Está el rol activo de Estados Unidos en apoyar a Milei y la estabilización de la economía argentina. Estados Unidos está decidido a recapturar cierto territorio en Sudamérica y desafiar el papel que está teniendo China en Sudamérica. Hay una razón geopolítica.

RFI: ¿Qué influencia realmente tendría Estados Unidos en este voto?

Juan Ferrero: Permitió que el Gobierno no colapse antes de las elecciones. El precio de la divisa estadounidense en Argentina es un precio de precio: a su vez determina otros precios, determina el nivel de inflación, determina el nivel de competitividad de la economía argentina. Con lo cual manejar el dólar es es gobernar la Argentina y el Gobierno de Milei logró a duras penas con varios apoyos de Estados Unidos a estas elecciones con el dólar bajo control.

Fue un control débil y muy problemático, pero asimismo hay que decir que lo logró. Ahora, si íbamos a la Argentina de hace 50 años, quizás el rol que jugó Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos y el Tesoro emitiendo tuits con intervenciones directas hubiese generado quizás un escándalo y versiones de antiimperialismo. Creo que cambiaron mucho las sociedades, cambiaron mucho las percepciones, los imaginarios y lo que refleja el resultado electoral de medio término en Argentina hoy es que nuevamente la ciudadanía decidió apoyar sobre todo la estabilidad por sobre otros valores o cuestiones.

RFI: ¿Cómo queda ubicada la oposición, en especial la oposición peronista, para los próximos dos años de gobierno?

Juan Ferrero: El Gobierno fue muy exitoso en polarizar la elección con el peronismo. La representación de terceras fuerzas de partidos provinciales y los intentos de generar una tercera alternativa a las dos principales fracasó rotundamente.

Esa polarización no es de dos mitades iguales. Milei claramente ahora está en ventaja y el peronismo va a tener que atravesar una una suerte de búsqueda de su identidad. Lo que demostró esta elección es que no solamente hay que esperar que el Gobierno fracase o que cometa errores, sino que también va a tener que generar una idea de futuro, una idea de Argentina hacia el futuro, cosa que hasta ahora no logró articular.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más