En Turquía, un tribunal ordenó en la noche del domingo 26 al lunes 27 de octubre el encarcelamiento de Ekrem Imamoglu, el alcalde destituido de Estambul, en el marco de una investigación por “espionaje”. Sin embargo, esta importante figura de la oposición ya se encuentra encarcelada desde marzo en el marco de otra investigación, relacionada con acusaciones de “corrupción”. El Partido Republicano del Pueblo (CHP), la formación de Ekrem Imamoglu, acusa al presidente Recep Tayyip Erdogan de utilizar la justicia para mantener detenido a su principal rival.

Con nuestra corresponsal en Ankara, Anne Andlauer

Se trata de una nueva etapa en la escalada judicial sin precedentes contra el principal partido de la oposición turca, el CHP, y su candidato a las próximas elecciones presidenciales, Ekrem Imamoglu. En plena noche, mientras el alcalde encarcelado de Estambul aún se encontraba en el tribunal, la fiscalía publicó un comunicado en el que justificaba esta nueva orden de detención contra él. Acusa a la “organización criminal Imamoglu” de haber transferido “los datos personales de los ciudadanos de Estambul a servicios de inteligencia extranjeros” con el fin de financiar su campaña presidencial.

Ozgur Ozel, líder del CHP, denunció inmediatamente el carácter político de estas acusaciones de “espionaje”. “Como no han logrado demostrar ni sus acusaciones de apoyo al terrorismo ni las de corrupción, su último recurso es acusar a nuestro candidato de espionaje con la esperanza de que, tal vez, los ciudadanos finalmente encuentren creíbles sus acusaciones”, afirma. “Esto demuestra lo desesperados que están. Si quieres suprimir las elecciones, o bien suprimes la votación en sí, o bien eliminas a tu rival. Así es en todas las dictaduras”.

El objetivo principal de esta nueva investigación parece ser mantener a Ekrem Imamoglu detenido el mayor tiempo posible. También podría allanar el camino para que las autoridades pongan bajo tutela el ayuntamiento de Estambul.

