El feminicidio de Giulia Cecchettin conmocionó a Italia. Su padre, Gino, y su hermana, Elena, han sido los impulsores de la película, que forma parte de una campaña social de concienciación sobre la violencia contra las mujeres.

Desde el estreno de la película, la línea telefónica italiana de ayuda a las víctimas de violencia y acoso ha registrado un aumento de las llamadas, especialmente de mujeres jóvenes. Así lo ha confirmado el Centro Veneto Progetto Donna de Padua, que coordina la línea.

Según su presidenta, Mariangela Zanni, tras ver la película, algunos jóvenes han empezado a cuestionar ciertos comportamientos en sus propias relaciones de pareja, mientras que otros han pedido orientación para ayudar a sus madres o a otras víctimas. La organización no ha facilitado cifras nacionales sobre este aumento de las llamadas.

La directora de la película, Paola Randi, escribió el guion junto con Lisa Nur Sultan, basándose en el libro Cara Giulia ("Querida Giulia"), publicado por Gino Cecchettin junto con Marco Franzoso. La película retrata la vida de la familia, cuyo día a día se ve trastocado por la desaparición de Giulia, el 11 de noviembre de 2023, cuando estaba a punto de graduarse.

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A la salida del cine Adriano de Roma, Roberta Stanco tiene el gesto serio. La película le ha dejado huella, sobre todo por la capacidad de la familia de superar el odio hacia el asesino de Giulia para lanzarse a una campaña de concienciación.

"Enfrentan un dolor enorme, lo cuentan a los otros y de esta forma hacen que la gente simpatice con las víctimas, por eso el film ha gustado tanto", dice Roberta Stanco.

Para Chiara De Giovani, otra espectadora, el film debería ser de visionado obligatorio para los jóvenes. "Sin duda, los jóvenes deberían ir a ver la película, conocer esta realidad lo antes posible para ser sensibilizados", dice.

Para la activista Tiziana del Pra, el éxito de la película muestra que hay que hacer más prevención para erradicar la violencia contra las mujeres. "Más allá de leyes, decretos y anuncios políticos, todavía no se ha logrado hacer una prevención adecuada", dice Tiziana.

Más de 300.000 personas han visto la película en los cines desde su estreno el 5 de noviembre. El pasado 11 de noviembre se proyectó en Bruselas, en el marco de un encuentro dedicado a la cooperación europea en la lucha contra la violencia de género. Hoy se proyecta en el Parlamento italiano.

Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONU reitera la importancia de seguir fomentando medidas de prevención, protección y justicia.

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