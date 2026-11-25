El primer ministro de Haití defendió el acuerdo con El Salvador y su despliegue militar en el país caribeño para combatir a las pandillas.

El contingente salvadoreño supera los 2.000 uniformados y llegó a finales de octubre con el objetivo oficial de rescatar a otros cuatro soldados connacionales desaparecidos tras un ataque de un grupo de criminales cerca de Puerto Príncipe.

"El acuerdo entre Haití y El Salvador debe verse en el contexto de la emergencia de seguridad nacional. El respeto a los derechos humanos y la transparencia deben acompañar cada operación, pero no deben convertirse en un pretexto para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos y a recuperar su libertad", escribió en sus redes Alix Didier Fils-Aimé, cuyo Ejecutivo es incapaz de recuperar el control de la totalidad del territorio haitiano y garantizar la seguridad de sus habitantes.

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No obstante, el propio presidente salvadoreño Nayib Bukele confirmó recientemente que sus tropas habían "dado una lección" a las pandillas al destruir varios cuarteles generales de dos organizaciones criminales, un anuncio que se interpretó como una posible extralimitación de las funciones de su Ejército en territorio haitiano, yendo más allá de una simple misión de rescate.

Amnistía Internacional hizo además recientemente un llamamiento a los gobiernos de ambos países para que hagan público el contenido del acuerdo de seguridad, que de momento se mantiene en secreto, sin que sese conozcan ni la libertad operativa con la que cuentan los soldados salvadoreños ni las posibles compensaciones que Guayaquil recibirá por su despliegue.

Observadores internacionales han expresado su preocupación por una exportación de la guerra antipandillas de Bukele en El Salvador a Haití, con métodos cuestionados por ONG que denuncian torturas y detenciones arbitrarias.

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