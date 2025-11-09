Israel anunció el domingo haber recibido los restos de un rehén, que Hamás afirma que se trata del soldado israelí Hadar Goldin, quien murió en 2014 en la Franja de Gaza. Un giro crucial que podría facilitar pasar a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego.

Un giro crucial en el caso de los cuerpos de los rehenes retenidos en Gaza. Israel anunció que Hamás había entregado a la Cruz Roja un cadáver que, según la organización, es el del oficial israelí Hadar Goldin, un teniente asesinado en Gaza hace más de diez años, el 1 de agosto de 2014, a la edad de 23 años, durante la operación «Borde Protector». Su cuerpo había estado retenido por el movimiento islamista palestino desde esa fecha.

Hadar Goldin era un oficial de la Brigada Givati israelí, asesinado en 2014 durante la operación «Borde Protector». Fuentes de Hamás afirmaron a Al Jazeera haber localizado su cuerpo en la región de Rafah, explica nuestro corresponsal en Jerusalén, Michel Paul. Una información que parece creíble, ya que el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, se desplazó el sábado 8 de noviembre por la noche al domicilio de la familia Goldin, confirmando así de manera implícita la autenticidad de este anuncio. «Mientras no sea definitivo, no está terminado», se limitó a decir un representante de la familia.

La repatriación del cuerpo de Goldin, once años después de su muerte, pone fin a más de una década de incertidumbre para la familia Goldin y reviste una enorme importancia simbólica para Israel.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Devolución de los restos mortales del oficial israelí

Esta devolución se produce tras una intensa presión, en particular por parte de la Casa Blanca, que condicionó cualquier solución para el traslado de unos 150 combatientes de Hamás atrapados en la zona de Rafah a este intercambio. Los cuerpos de otros cuatro rehenes siguen retenidos en la Franja de Gaza. Hamás exige un paso seguro para estos hombres hacia posiciones controladas por la organización o incluso hacia el extranjero. Israel se niega oficialmente, pero podría acabar aceptando a cambio del cuerpo de Hadar Goldin.

Esto podría permitir pasar a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego. Y el lunes se espera la llegada de los emisarios estadounidenses Witkoff y Kushner, lo que es señal de que se están produciendo nuevos avances.

Una tregua frágil

A pesar de varios momentos de tensión, desde el 10 de octubre se mantiene una frágil tregua en Gaza. Israel ha acusado en varias ocasiones a Hamás de ralentizar el proceso de devolución de los cadáveres. El movimiento islamista afirma que esta lentitud se debe a que muchos restos mortales están enterrados bajo los escombros en el territorio palestino, devastado por dos años de guerra.

El ataúd, entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al Shin Bet, el servicio de seguridad interior, "será trasladado a Israel, donde será recibido en una ceremonia militar", antes de ser llevado al Instituto Nacional de Medicina Legal para que se identifique el cuerpo, indicó la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Si se confirma su identidad, este cuerpo sería el número 24 perteneciente a un rehén entregado por Hamás de los 28 que se comprometió a devolver en el marco del acuerdo de alto al fuego en Gaza.

"Israel recibió, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén fallecido que fue transferido al personal de las FDI y del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza", dijo la oficina del primer ministro.

El brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás había anunciado el domingo en la mañana que entregaría el cuerpo del oficial israelí Hadar Goldin.

"Las Brigadas Ezedin al Qasam entregarán el cuerpo del oficial Hadar Goldin, que fue encontrado ayer en un túnel de la ciudad de Rafah", escribió el grupo armado en un comunicado publicado en Telegram.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más