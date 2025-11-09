Más de un millón de personas han sido evacuadas en Filipinas y al menos una persona murió debido a las inundaciones del domingo, ante la llegada del supertifón Fung-wong en la costa este del archipiélago.



El supertifón Fung-wong llega pocos días después de que otro tifón causara devastación en este país del sudeste asiático.

Fung-wong tocó tierra en la provincia de Aurora alrededor de las 9:30 de la noche hora local.

Se espera que el tifón traiga vientos y fuertes lluvias a amplias zonas del archipiélago, donde más de 220 personas murieron la semana pasada a causa del tifón Kalmaegi.

El domingo, una de las provincias del centro de Filipinas ya azotada por la tormenta registró la primera muerte conocida a causa del tifón Fung-wong.

El rescatista Juniel Tagarino, en la ciudad de Catbalogan, indicó a la AFP que el cuerpo de una mujer de 64 años que intentaba evacuar había sido rescatado de entre los escombros y los árboles caídos.

"Anoche, el viento era muy fuerte y llovía mucho (…) Según sus familiares, es posible que se le olvidara algo y volviera a entrar en su casa", declaró Tagarino, añadiendo que sus familiares se encontraban a solo 50 metros cuando se dieron cuenta de que había desaparecido.

En Aurora, donde se espera que el ojo de la tormenta toque tierra, el funcionario Aries Ora, de 34 años, dijo a la AFP que la lluvia seguía siendo ligera mientras tapiaba su casa en la localidad de Dipacúlao con láminas de acero y tablas de madera.

"Lo que realmente nos asusta es que se espera que toque tierra por la noche", dijo. "A diferencia de los tifones anteriores, no podremos ver claramente el movimiento del viento y lo que sucede a nuestro alrededor".

Escuelas y oficinas gubernamentales estarán cerradas el lunes en la isla principal de Luzón, incluida la capital Manila, donde unos 300 vuelos han sido cancelados hasta ahora.

Más de un millón de evacuados

Catanduanes, una pequeña isla que podría ser golpeada directamente por Fung-wong, enfrentó la mañana del domingo fuertes vientos y lluvias, con intensas oleadas y con inundaciones en algunas zonas.

"En este momentos se siente el impacto del tifón, especialmente en Catanduanes, porque el ojo de la tormenta está más cerca de allí", declaró en conferencia de prensa Rafaelito Alejandro, subdirector de la Defensa Civil.

El funcionario confirmó la evacuación preventiva de casi 1,2 millones de personas en todo el país archipiélago.

En Guinobatan, una localidad de unos 80.000 habitantes situada en la provincia de Albay, un video verificado mostraba cómo las calles se habían convertido en un torrente de aguas embravecidas.

Se prevé que Fung-wong descargue 200 litros de agua por m2 más de lluvia, que pueden causar importantes inundaciones, dijo el sábado a periodistas el meteorólogo gubernamental Benison Estareja.

Los científicos advierten que las tormentas se vuelven más poderosas debido al cambio climático generado por los humanos.

Los océanos más cálidos hacen que los ciclones se fortalezcan más rápidamente y el calentamiento de la atmósfera permite retener más humedad, causando lluvias más fuertes.

La semana pasada, el tifón Kalmaegi provocó grandes inundaciones en las islas filipinas de Cebú y Negros. La tormenta dejó al menos 224 muertos y 109 desaparecidos, según cifras del gobierno actualizadas el domingo.

(Con la AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más