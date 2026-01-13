Con agencias

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES", escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", lanzó.

Trump declaró el lunes que estaba estudiando “opciones muy contundentes”, incluidas las militares, ante la violenta represión llevada a cabo por el régimen de Teherán. También advirtió de que cualquier país que mantuviera relaciones comerciales con Irán se expondría a aranceles del 25 % en sus intercambios comerciales con Estados Unidos.

Cifras desconocidas

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El movimiento de protesta, iniciado por los comerciantes del Gran Bazar de Teherán en contra de la inflación galopante y la caída del rial, ⁠ha provocado las mayores manifestaciones antigubernamentales que la República Islámica ha conocido en años.

Unas 2.000 personas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en las manifestaciones que sacuden Irán desde el 28 de diciembre, según declaró el martes a Reuters un responsable iraní bajo condición de anonimato.

Leer tambiénIrán: “El régimen todavía se ve muy fuerte”, afirma nuestra corresponsal en Teherán

La ONG Iran Human Rights habló por su parte de 648 muertes verificadas, precisando que el bloqueo de internet impuesto por las autoridades dificulta la verificación independiente de información sobre fallecidos, que podrían ser más de 6.000.

Aunque las restricciones en las comunicaciones han frenado la circulación de información en los últimos días, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró el martes que se habían restablecido los servicios telefónicos, pero que las conexiones a Internet con Irán seguían siendo inestables.

Reacciones en Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió este martes que se propondrán “rápidamente” nuevas sanciones contra Teherán a los 27, tras el “espantoso” balance de víctimas de la represión de las manifestaciones en Irán. “Se propondrán rápidamente nuevas sanciones contra los responsables de la represión”, indicó en la red social X.

Leer tambiénIrán: La represión habría causado más de 600 muertos, Trump sancionará a los socios de Teherán

El canciller alemán Friedrich Merz estimó por su parte que parecía perfilarse una caída del régimen, sin precisar si este escenario se basaba en información de inteligencia. Un comentario rechazado por el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi. Francia y Reino Unido convocaron a sus embajadores para condenar la represión.

Por otra parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró estar “horrorizado” por la creciente violencia de las fuerzas de seguridad iraníes contra los manifestantes. También expresó su temor por las consecuencias judiciales de estas concentraciones, ya que la fiscalía iraní ha mencionado la pena capital para castigar a los “enemigos” del régimen.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más