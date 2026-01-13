Presionado por el presidente estadounidense que busca la anexión de Groenlandia, el primer ministro del territorio autónomo danés expresó su preferencia por pertenecer al país europeo.

"Nos enfrentamos a una crisis geopolítica, y si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca", declaró Jens-Frederik Nielsen en una rueda de prensa en Copenhague junto a su homóloga danesa, Mette Frederiksen.

Estas declaraciones fueron formuladas la víspera de que los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia sean recibidos el miércoles en la Casa Blanca por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este martes el canciller danés.

"El vicepresidente estadounidense JD Vance ha querido participar también en esta reunión, y será el anfitrión. Tendrá lugar en la Casa Blanca", declaró a la prensa Lars Løkke Rasmussen.

Vivian Motzfeldt, la jefa de la diplomacia de Groenlandia había solicitado la semana pasada una reunión con Marco Rubio.

Por su parte, el ministro danés de Defensa anunció que el próximo lunes se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de la seguridad en el Ártico.

El año pasado, JD Vance visitó durante unas horas la base aérea estadounidense de Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, y calificó a Dinamarca de "mal aliado" por, según él, no hacer suficientes esfuerzos para garantizar la seguridad de esta región.

En los últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Groenlandia asegurando que tomará el control de la isla ártica "de una forma u otra". Argumenta que, si Washington no diera este paso, Rusia y China se convertirían en potencias hegemónicas en el Ártico.

El lunes, la OTAN y Groenlandia anunciaron su intención de cooperar para reforzar la defensa de este vasto territorio con el objetivo de disuadir a Trump.

