La represión del amplio movimiento de protesta en Irán ha causado un número confirmado de 2571 muertos, entre ellos 2403 manifestantes y 147 personas afiliadas al Gobierno, según informó el miércoles la organización de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos.

La ONG Indicó que entre las víctimas también se encuentran 12 niños y nueve civiles que no eran manifestantes.

“Sospechamos que se trata de la represión más violenta de la historia contemporánea de Irán y es imperativo que cese», declaró el canciller francés Jean-Noël Barrot en la emisora de radio RTL.

En este marco represivo, el jefe del poder judicial en Irán prometió juicios "rápidos" para los manifestantes detenidos durante las protestas, calificadas de "disturbios" por las autoridades, informó el miércoles la televisión estatal.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente", declaró Gholamhosein Mohseni Ejei durante una visita a una prisión donde hay personas arrestadas durante las protestas.

Esta respuesta del régimen a las manifestaciones provoca miedo en la población, explica la corresponsal de RFI en Teherán, Catalina Gómez.

“Hay mucho temor, pero no es nuevo, la gente sabe que este tipo de actos van a pasar, ejecuciones sin juicios, sin evidencias y con mayores capturas. También sabemos que algunos jóvenes que estaban en prisión en los primeros días tuvieron que firmar una carta diciendo que no volverían a salir a las calles y los soltaron. Estos procesos se hacen desde la justicia para mandar mensajes a la población, creando miedo para que no continúen las protestas, pero se teme que esta vez haya mayores ejecuciones que en protestas pasadas, como en el 2019 o en el 2022”.

Ejecuciones programadas

Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el costo de vida pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático islámico que gobierna el país desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el líder supremo Alí Jamenei.

Los grupos de defensa de derechos humanos hablan de miles de detenidos desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre, y temen que el poder recurra ampliamente a la pena de muerte.

Según la diplomacia norteamericana, una primera ejecución está prevista este mismo miércoles.

"Más de 10.600 manifestantes fueron detenidos (…) Uno de ellos es Erfan Soltani, de 26 años, cuya ejecución está programada para el 14 de enero", indicó el Departamento de Estado en un mensaje en farsi en la red X.

El presidente estadounidense Donald Trump avisó el martes, en una entrevista con CBS, de que su país actuará "de manera muy firme" si Irán lleva a cabo una campaña de ejecuciones.

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES. TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES", escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", lanzó.

Las autoridades de Teherán mantienen bloqueado el acceso a internet en todo el país desde el 8 de enero, y este miércoles el apagón de las comunicaciones ya sumaba más de 132 horas, indicó la organización especializa Netblocks en una publicación en X.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más