RFI. Irán acaba de anunciar el cese de los bombardeos, cuando hace apenas unas horas las autoridades amenazaban con responder con fuerza ante cualquier nuevo ataque israelí. ¿Cómo interpreta estas declaraciones?

Son declaraciones que se inscriben en un esquema que observamos en Teherán desde hace varias semanas. Existen fuertes tensiones internas dentro del régimen, especialmente entre los Guardianes de la Revolución y lo que se denomina el equipo negociador, el cual intenta avanzar en un proceso de acuerdo, en particular con los estadounidenses. Sin embargo, estos esfuerzos están bloqueados por los Guardianes de la Revolución, que se oponen a cualquier forma de compromiso, tanto con Estados Unidos como con Israel y la comunidad internacional en el dossier nuclear. El ataque reciente de los guardianes de la revolución tenía como objetivo enviar una señal a su base ideológica, a los sectores más radicales del régimen que llevaban semanas exigiendo una respuesta fuerte, en particular en favor de Hezbolá.

RFI. ¿Por qué actuar precisamente ahora?

El calendario es clave. Los Guardianes de la Revolución tienen muy presente la situación política estadounidense y saben perfectamente que Donald Trump no está actualmente en una posición que le permita responder militarmente de forma masiva. Así que intentan mantener la presión, golpear, pero al mismo tiempo evitar una escalada hacia una guerra total. Su objetivo es doble: impedir cualquier proceso de paz y, al mismo tiempo, evitar una respuesta contundente de Estados Unidos.

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RFI. No hay que olvidar a Israel. Ese país ha llevado a cabo ataques pese a las peticiones de moderación de Donald Trump. ¿Podría la línea del primer ministro Benjamín Netanyahu provocar una escalada?

Israel no podía permitirse no responder. Eso habría puesto en cuestión su libertad de acción frente a una cuestión que consideran existencial. Los guardianes de la revolución renuevan cada día sus amenazas sobre la propia existencia de Israel. La verdadera incógnita está en las próximas horas: si estas respuestas mutuas van a ser contenidas o no. Más allá del aspecto militar, esta situación plantea una cuestión fundamental sobre las negociaciones. Hoy en día, incluso el equipo negociador iraní parece desbordado. Los guardianes de la revolución son quienes tienen el poder real. Por lo tanto, ¿qué garantías pueden ofrecer en el marco de un eventual acuerdo? Esa es la cuestión central.

RFI. Cuando el presidente iraní afirma que su país sigue en la mesa de negociación, ¿tiene eso realmente valor como compromiso?

Lo que vemos semana tras semana es un acercamiento hacia un acuerdo anunciado por los estadounidenses, pero constantemente bloqueado por los Guardianes de la Revolución. Un día es el estrecho de Ormuz, otro día Hezbolá, otras veces un rechazo categórico a cualquier concesión en el expediente nuclear. Quienes tienen la última palabra son ellos. Esto plantea una cuestión clave: incluso en caso de firma, ¿qué garantías existen de que el acuerdo se cumplirá? ¿Se puede realmente esperar una salida duradera de la crisis?

RFI: En el terreno militar, ¿se tiene una idea de las capacidades actuales de Irán tras los conflictos recientes?

Nadie dispone de una evaluación completamente precisa, pero los servicios de inteligencia van afinando sus estimaciones. Hoy se considera que entre el 60 % y el 70 % de las capacidades de misiles balísticos siguen operativas. El sistema militar iraní está diseñado de forma descentralizada, casi como un mosaico, precisamente para resistir a los ataques. Ha sido concebido así durante décadas. En cuanto a los drones, algunas capacidades han sido destruidas, pero Irán cuenta ahora con apoyo ruso. Rusia utiliza el mar Caspio para alimentar estas capacidades. Eso permite a Teherán mantener un nivel militar significativo.

RFI: ¿Esta capacidad militar explica también la postura diplomática actual? ¿Y tiene Donald Trump todavía margen para influir a corto plazo?

Estamos en una situación de "ni guerra ni paz" que probablemente se mantenga. La prioridad de Donald Trump es evitar una escalada importante, especialmente teniendo en cuenta el calendario estadounidense. Sin embargo, lograr un acuerdo, aunque sea parcial, en los próximos días parece completamente irrealista. Las posiciones están demasiado alejadas y el problema de las garantías sigue sin resolverse. Sobre todo, los Guardianes de la Revolución son extremadamente hostiles a cualquier negociación. Se oponen abiertamente al presidente iraní y al ministro de Exteriores. En este contexto, parece muy poco probable que se alcance un acuerdo concreto a corto plazo.

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