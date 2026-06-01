Irán reafirmó el lunes que cualquier acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio está condicionado a un alto el fuego en Líbano, donde el ejército israelí ataca posiciones de Hezbolá, aliado de Teherán.

"Insistimos en que un alto el fuego en Líbano es una condición esencial para cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra" con Estados Unidos, declaró el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaíl Baghaí, durante una rueda de prensa en Teherán en la que participó la AFP.

Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá son casi diarios pese a la tregua del 17 de abril, que nunca se respetó. Estados Unidos había actuado como mediador para silenciar las armas en Líbano.

"El bloqueo naval y la escalada de crímenes de guerra en Líbano por parte del régimen sionista genocida (Israel, NDLR) demuestran claramente el incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos", reaccionó por su parte el presidente del Parlamento y principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

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"Cada elección tiene un precio que deberá pagarse en algún momento", añadió sin más precisiones en la red social X.

Estas declaraciones se produjeron pocas horas después de que Israel ordenara a su ejército atacar los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, movimiento apoyado política, financiera y militarmente por Irán.

Hezbolá está fuertemente implantado en los suburbios del sur de la capital libanesa, así como en el sur y en el este del país.

En los últimos días, el ejército israelí ha avanzado más profundamente en el sur del Líbano, al tiempo que continúa con bombardeos aéreos.

Por su parte, Hezbolá mantiene sus ataques con drones contra posiciones israelíes, tanto en el sur del Líbano como en el norte de Israel.

"Pánico generalizado"

"Salimos inmediatamente del suburbio", declaró a la AFP Hadi, un empleado de 24 años que había regresado a la zona con la tregua, afirmando que las declaraciones israelíes “provocaron un pánico generalizado”.

Tras la jornada del 8 de abril, en la que más de 350 personas murieron en bombardeos israelíes masivos sobre Líbano —la mayoría en la región de Beirut—, se habían ejercido presiones diplomáticas sobre Israel para que evitara atacar la capital y sus suburbios.

En mayo, dos ataques alcanzaron los suburbios del sur de Beirut y el sur de la capital, y Israel aseguró que estaban dirigidos contra responsables de Hezbolá.

Benjamin Netanyahu anunció el domingo la toma por parte del ejército israelí de la fortaleza de Beaufort, en el sur del Líbano, calificándola de "un punto de inflexión importante” en las operaciones israelíes y llamando a las fuerzas a ampliar su “control sobre las zonas que estaban bajo dominio de Hezbolá".

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