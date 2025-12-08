Varias fuentes militares confirman que el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Abou Issa, y el coronel Gomina Faizou, jefe de la Guardia Nacional, fueron liberados por el Ejército en la noche del 7 al 8 de diciembre de 2025, hacia las 2 de la madrugada, según informa el corresponsal de RFI en Cotonú, Jean-Luc Aplogan.

Actualmente se encuentran en el norte del país y se espera que lleguen a Cotonú este lunes. Los amotinados los retenían desde el inicio del intento de golpe de Estado el domingo por la mañana.

Esta noche pasada transcurrió tranquila en la mayor ciudad de Benín y capital económica del país. Cotonú amaneció bajo una fina lluvia que cayó antes de las 7:00, como una mañana cualquiera: las llamadas a la oración de los muecines resonaron a la hora habitual y las panaderías matutinas abrieron como de costumbre. A las 7:30, los funcionarios públicos y los empleados del sector privado se dirigieron a sus puestos de trabajo. Los padres llevaron a sus hijos al colegio.

Algunas vías que dan a la carretera de Pêches, junto al mar, seguían cerradas a las 6:30 hora universal y se produjeron grandes atascos en el barrio de Cadjèhoun.

Este domingo se produjo un ataque al domicilio del jefe de Estado y una irrupción en la televisión pública por parte de insurgentes que anunciaron haber destituido a Patrice Talon en nombre de un "Comité Militar para la Refundación". La reacción del gobierno se prolongó durante todo el domingo y terminó con ataques aéreos contra las posiciones de los amotinados. Poco después de las 20:00 horas, Patrice Talon declaró que la situación estaba totalmente bajo control.

La Unión Africana condena “firme e inequívocamente” el intento de golpe

Por su parte, el presidente de Nigeria confirmó por la noche la intervención militar de su país para frenar el intento de golpe de Estado en Benín. Una intervención en el marco de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y a petición de Benín.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado “profundamente preocupado por el intento inconstitucional de toma del poder en Benín”. La Unión Africana lo ha condenado “firme e inequívocamente”.

En la clase política beninesa, la mayoría presidencial ha elogiado la actuación de las fuerzas de defensa y seguridad. Un intento de golpe de Estado “inadmisible”, según ha declarado esta mañana el opositor moderado Paul Hounkpè. Condena también por parte de la Conferencia Episcopal de Benín, que ha expresado su “profunda preocupación”.

