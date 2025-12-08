Una semana después de las elecciones, los hondureños siguen sin conocer los resultados definitivos. El Consejo Nacional Electoral anunció este domingo que se va a retomar el conteo después de dos días de parálisis, dicen, por fallas técnicas en el sistema y que achacan a la empresa colombiana adjudicada ASD.

Este organismo (el CNE) "tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua", dijo Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE y representante del Partido Liberal y reiteró que los problemas son “ajenos a nuestro equipo técnico”.

Por su parte, Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo que diferentes fallas generan la "falta de actualización de resultados".

"Al menos 5.000 actas" que fueron transmitidas desde los centros de votación el día de las elecciones están divulgadas en el sistema con resultados "en cero", declaró Ochoa, consejero del Partido izquierdista Libertad y Refundación (Libre) durante una rueda de prensa.

Libre llama a manifestaciones

Un parón que ha alimentado todo tipo de críticas a la transparencia del proceso y que ha dado, en el caso del partido oficialista, tercero en estos comicios, a denuncias de fraude e injerencia política del presidente estadounidense, Donald Trump que dio su apoyo explícito durante la campaña al candidato conservador, Nasry Asfura, que lidera el conteo.

Libre ha llamado también a “movilizaciones”, “protestas” y “paros”, así como a los funcionarios a no cooperar con la transición de gobierno. El partido de izquierda anunció que realizará una "Asamblea Extraordinaria de la Dignidad Nacional" para el 13 de diciembre. (con AFP)

