Mientras los incendios arrasan Portugal desde finales de julio, los habitantes del pueblo de Marialva, en el centro del país, tuvieron que enfrentarse solos a las llamas el viernes 15 de agosto debido a la falta de medios. Ante el rápido avance del fuego, la solidaridad local se organizó para evitar que el pueblo ardiera.

Por Julien Hennequin

“Había mucho viento. Vimos cómo las llamas se acercaban en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, nos dimos cuenta de que el fuego iba a llegar al pueblo y empezamos a organizarnos”, cuenta Christopher, cuya familia materna es originaria de Marialva, en la región de Meda, Portugal. Mientras los violentos incendios arrasan desde hace varias semanas el norte y el centro del país, el incendio de Trancoso —uno de los más importantes del país, que se declaró una semana antes— alcanzó su pueblo de 300 habitantes el viernes 15 de agosto.

En tres horas, las llamas recorrieron varias decenas de kilómetros. Ese día, a unos treinta kilómetros de Marialva, cerca de 700 bomberos ya estaban movilizados para combatir el mismo incendio. “Ni siquiera tuvimos tiempo de avisarles. Rápidamente comprendimos que el pueblo tendría que actuar por su cuenta”, continúa Christopher.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer tambiénEspaña y Portugal combaten más de 20 grandes incendios

Ante la urgencia de la situación, los habitantes de este histórico pueblo del centro de Portugal se organizaron siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales, en particular rociando con agua los tejados y las casas de los alrededores. Muy pronto, parte de los habitantes se ocupó de evacuar a los ancianos, las mujeres, los niños y los animales, y se puso en marcha la solidaridad. “Podíamos ver cómo el fuego rodeaba nuestro pueblo. El aire era irrespirable”, recuerda Christopher, aún conmocionado.

Actuar con urgencia

A unos cientos de metros de allí, vecinos, familias y voluntarios se reunieron para intentar defender el pueblo de las llamas, a menudo con medios irrisorios. “Hicimos lo que pudimos. Recogimos los depósitos que teníamos en casa y los pusimos en la parte trasera de los camiones”, cuenta Hugo, de 23 años, que estaba en primera línea con su camión y un depósito lleno de agua. Palas, cubos, tractores con cubos de 1000 litros de agua en la parte trasera… Todo vale para luchar contra las llamas. En el momento de máxima movilización, cerca de 80 personas se unieron durante casi tres días.

“La gente gritaba pidiendo ayuda en cuanto el fuego se acercaba a sus casas. Entonces llegábamos para intentar apagar las llamas. Estar todos juntos en ese momento nos permitió ser más fuertes”, asegura Hugo, que, a pesar de la tragedia, recuerda un bonito impulso de solidaridad. “Tuvimos que elegir qué casa salvar en función de la urgencia. Había que actuar con mucha rapidez. Tuvimos que abandonar una casa porque las llamas alcanzaban los siete metros de altura. Fue muy duro”, continúa Hugo.

“Nos sentimos abandonados por las autoridades”

“Al principio no tuvimos ningún apoyo. Los bomberos llegaron en el momento más crítico con muy poco personal, uno o dos camiones, y nos ayudaron como pudieron. Nos ayudaron a apagar el fuego en las casas con cubetas de agua antes de poder conectarse al suministro de agua del pueblo”, concluye Hugo, consciente de la escasez de personal.

El incendio cerca del pueblo finalmente se extinguió el sábado por la noche, pero muchos denuncian la falta de una estrategia sostenible. “Nos sentimos abandonados por las autoridades. Estoy indignado por la gestión. Todos los años es un caos. Nos sorprende la escasez de medios destinados a la lucha contra los incendios”, critica Christopher.

Desde finales de julio, el país se encuentra en estado de alerta debido a la persistente ola de calor y al tiempo seco. Los incendios forestales siguen devastando varias regiones. Un balance provisional, con fecha del 14 de agosto, indicaba que se habían quemado 60.000 hectáreas. Y el país registró el viernes su primera muerte relacionada con los incendios. Un bombero que participaba en la lucha contra los incendios también falleció este lunes.

Portugal recurre al “mecanismo de protección civil de la Unión Europea”

Ante las críticas, el primer ministro Luís Montenegro aseguró el martes 12 de agosto que el Gobierno estaba haciendo “todo lo posible”, recordando que se había movilizado un dispositivo de 15.000 agentes y que todos los medios disponibles estaban en máxima alerta. El Gobierno portugués también ha recurrido esta semana al “mecanismo de protección civil de la Unión Europea»” Se han solicitado cuatro aviones Canadair. Además, el país ha recibido la ayuda de Marruecos, que le ha enviado dos aviones cisterna, en el marco de una cooperación inusual.

Mientras los expertos consideran que la multiplicación de las olas de calor, que favorecen los incendios, es una consecuencia del cambio climático a largo plazo, el Gobierno se ha comprometido a aprobar un plan forestal destinado a reforzar la prevención de incendios, valorizar la economía forestal y clarificar la propiedad de las tierras. Mientras el calor no amaina, las autoridades siguen movilizadas y temen que los incendios se intensifiquen en los próximos días.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más