Tras veinte años de gobiernos de izquierda, Bolivia cambia de rumbo. Dos candidatos de derecha se disputarán la presidencia en la segunda vuelta de octubre. En Santa Cruz de la Sierra, bastión conservador, la noticia se vive como una auténtica fiesta de la democracia. El candidato masista 'está fuera', repite un elector a la corresponsal de RFI en Bolivia Camille Boujou.

"¡Libertad, libertad, libertad!", corea la multitud. "¡El que no salta es masista, el que no salta es masista!", se escucha entre fuegos artificiales, música y banderas, al pie del Cristo Redentor, símbolo de la ciudad de Santa Cruz.

Aquí más que en cualquier otro lugar se celebra la derrota del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales en el poder durante dos décadas.

Emilio llegó con su esposa para sumarse a la celebración: "Nos sentimos feliz por una democracia libre. Gracias a Dios que el masista ya está afuera. Está afuera. Está afuera. Está afuera. Eso es lo más, lo más lindo".

"Por fin nos liberamos del masismo, de la opresión que sentía la gente", comenta otro simpatizante.

Paula, emocionada hasta las lágrimas, añade: "Me siento muy aliviada porque ahora nuestro país va a poder progresar. Me siento muy orgullosa de ser boliviana. No esperaba que gane uno de la derecha, pero estoy muy aliviada de que no haya ganado el MAS, así que así se vaya a segunda o tercera vuelta entre los dos candidatos".

Más allá del rechazo al MAS, también hay expectativas en torno a Rodrigo Paz, candidato que sorprendió al imponerse contra los pronósticos. Darcy lo explica:

"Esperamos un cambio. Vamos a ver qué pasa más adelante. Rodrigo Paz es una persona nueva, político nuevo. Esperemos que haga algo bueno por Bolivia, si es que gana".

Los cruceños se preparaban a continuar la fiesta hasta el amanecer, convencidos de haber cerrado una página histórica.

