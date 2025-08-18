Miles de bomberos, apoyados por militares, helicópteros y aviones de países vecinos, combaten este lunes los más de 20 incendios que devastan el oeste de España y Portugal, y que ya dejaron 6 muertos, mientras la ola de calor que ha alimentado las llamas toca a su fin.

"En estos momentos tenemos 23 incendios activos en situación operativa dos", que indica que el fuego representa una amenaza grave y directa para la población, explicó en la televisión pública TVE Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias de España.

En las últimas horas, un bombero murió en España y otro en Portugal, elevando los fallecidos a 4 en el primer país y 2 en el segundo.

Los incendios en España, que entran en su segunda semana, se concentran en las regiones de Galicia, Castilla y León, y Extremadura, donde miles de personas han sido desalojadas y las hectáreas quemadas se cuentan por decenas de miles.

Fin de la ola de calor

"Esperemos que hoy la meteorología empiece a ser, por lo menos, menos desfavorable" y que, "en vez de ir en contra de la extinción de los incendios, empiece a dar un poco de tregua", aventuró Barcones.

Efectivamente, la agencia meteorológica nacional de España (Aemet) indicó que este lunes era el "último día de esta ola de calor" que ha durado dos semanas y ha dejado temperaturas de hasta 45 ºC en puntos del sur del país y de 40 ºC en muchos otros sitios.

Medios aéreos de Francia, Italia, Eslovaquia y Países Bajos ayudan en la lucha contra los incendios en España, mientras Portugal recibe apoyo por aire de Suecia y Marruecos.

"Es una situación muy difícil, muy complicada", explicó a TVE la ministra de Defensa española, Margarita Robles, refiriéndose a la "virulencia" y "magnitud" de los incendios, y a la humareda, visible desde el espacio que dificulta "la actuación por vía aérea".

"Debido a la cantidad de humo en el ambiente, se recomienda el uso de mascarilla", avisó el ayuntamiento de la localidad española de Benavente, en la zona de los incendios.

En España, un bombero murió la noche del domingo cuando volcó el vehículo con carga de agua que manejaba en la provincia de León, informó el Gobierno de Castilla y León en la red social X.

El vehículo formaba parte de un convoy que se retiraba del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente y acabó despeñándose.

Otros dos hombres, bomberos voluntarios, murieron en Castilla y León combatiendo las llamas, y antes lo hizo un empleado rumano de una hípica del norte de Madrid cuando trataba de proteger a los caballos.

Dos muertos en Portugal

En Portugal, un bombero falleció el domingo también en un "accidente de tráfico" que dejó "dos heridos graves" entre sus compañeros, informó el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en un comunicado en el que rindió homenaje a la "dedicación incansable" de quienes combaten el fuego.

Se trata del segundo muerto en el país, después de que el viernes un antiguo alcalde que luchaba contra las llamas muriera en Guarda, en el este del país.

Portugal combate principalmente un gran incendio cerca de Arganil, en el centro, y que moviliza a la mitad de los 2.000 bomberos que en estos momentos trabajan para extinguir los fuegos en el país.

Estos últimos días, más de 70.000 hectáreas se han quemado solamente en España, más de 157.000 desde el inicio del año, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), unas cifras que no dejan de aumentar.

