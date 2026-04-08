Cécile Kohler, una profesora de 41 años, y Jacques Paris, un educador jubilado de 72 años, fueron detenidos y encarcelados el 7 de mayo de 2022 en el último día de un viaje turístico a Irán. En octubre de 2025 habían sido condenados por espionaje.

Un mes después fueron puestos en libertad, pero con la prohibición de salir del país. Desde entonces se encontraban en la embajada de Francia de Teherán hasta el martes, cuando abandonaron el país vía Azerbaiyán.

El presidente, Emmanuel Macron, recibió con un abrazo a los dos últimos franceses detenidos en Irán. Lo hizo en el Palacio del Elíseo en París, horas después de su aterrizaje en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle en un avión comercial.

Tras el encuentro, ambos hablaron ante la prensa del "horror diario" y la "arbitrariedad permanente" durante su detención.

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"No estamos rotos. Daremos nuestro testimonio", agregó Jacques Paris, en los jardines del Elíseo.

Durante un consejo de defensa este miércoles, Macron celebró el regreso de ambos, que marca "el fin de una terrible prueba de tres años y medio" y agradeció a las autoridades de Omán sus esfuerzos de mediación.

Su vuelta a Francia era muy esperada por sus familias. "Estamos muy emocionados. Esperamos su regreso a Francia para abrazarlos", declaró la víspera a AFP Anne-Laure Paris, la hija del profesor jubilado.

¿Intercambio de prisioneros?

Teherán los acusaba de espiar para los servicios de inteligencia franceses e israelíes, cargo que ellos siempre negaron. París los consideraba como "rehenes de Estado".

Según una fuente próxima al canciller francés, Jean-Noël Barrot, la "situación actual" en Irán, en guerra contra Estados Unidos e Israel desde hace más de un mes, aceleró las discusiones en curso para su liberación.

En los últimos meses, Teherán había mencionado un canje -nunca confirmado por París- a cambio de la puesta en libertad de la iraní Mahdieh Esfandiari, condenada en Francia por apología del terrorismo.

Francia no confirmó oficialmente un intercambio de prisioneros, pero su arresto domiciliario ha sido levantado, según anunció el martes su abogado, Nabil Boudi, poco después de que se supiera que los dos franceses habían abandonado Irán.

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