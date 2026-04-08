Ante una situación tan frágil entre Estados Unidos e Irán, que se tambalea entre amenazas de aniquilación y un cese al fuego de último minuto, la gran pregunta es si se puede confiar en este nuevo acuerdo entre Irán y Estados Unidos. RFI conversó con Leticia Rodríguez, analista en Relaciones Internacionales, investigadora de la Universidad de Granada.

RFI: ¿Cómo se puede analizar, de primera mano, este cese al fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán?

Leticia Rodríguez: Tanto en la esfera política internacional como en los mercados, se ha acogido con mucha esperanza este alto al fuego por dos semanas. Los países del Golfo son, quizás, los más satisfechos, ya que han sufrido considerablemente en términos comerciales y de infraestructura debido a los ataques.

Sin embargo, hay una parte agridulce: este acuerdo solo engloba las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán, dejando fuera al Líbano. El ejecutivo israelí ya ha confirmado que el Líbano no forma parte del trato y los bombardeos continúan. No podemos olvidar que el plan de Israel parece ser tomar la parte sur del Líbano, donde ya se ha desplazado al 20% de la población y se han registrado bajas incluso entre las fuerzas de la UNIFIL, bajo mando español.

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Se habla de un cese al fuego de solo dos semanas. ¿Hay confianza en que esto perdure o existe una tendencia a la reactivación del conflicto?

La esperanza es lo último que se pierde, pero la confianza es escasa. Hasta ahora, Estados Unidos e Israel han demostrado que no se puede confiar plenamente en ellos. Debemos recordar que esta guerra comenzó mientras ambas partes estaban sentadas en una mesa de negociación con Omán como mediador. La misma noche que el ministro de Exteriores iraní expresaba optimismo sobre un acuerdo por el enriquecimiento de uranio, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán.

Hoy vemos que Donald Trump ha aceptado una propuesta iraní de 10 puntos como punto de partida para negociar un acuerdo de paz definitivo en estas dos semanas. No obstante, Irán ha sido muy claro: mantienen "el dedo en el gatillo". Si Estados Unidos vuelve a atacar, responderán con toda su fuerza. Como gesto de buena voluntad, Irán coordinará la apertura del Estrecho de Ormuz. Habrá que ver si Netanyahu respeta este acuerdo o si vuelve a arrastrar a Estados Unidos al conflicto.

Ambos bandos han proclamado victoria: Trump se muestra emotivo e Irán asegura haber aplastado a su enemigo. ¿Se puede hablar realmente de un ganador?

Esto es más una lucha por el relato doméstico. Por un lado, una parte de la sociedad iraní quiere un cambio de régimen, y el gobierno necesita proyectar una imagen de protección y fuerza frente a su audiencia interna. Por otro lado, Estados Unidos también necesita esa narrativa de victoria. Pero la realidad es que, en una guerra, los que pierden siempre son los ciudadanos: tanto los iraníes por las víctimas fatales, como los estadounidenses que ven cómo el precio de la vida sigue aumentando.

¿Cuál es el papel estratégico del Estrecho de Ormuz en este conflicto y cómo impacta su reapertura?

El rol del comercio y del petróleo es extraordinario. Por el Estrecho de Ormuz pasa el 30% del gas natural licuado (GNL) y el 20% del consumo de petróleo mundial, además de recursos como fertilizantes y helio.

Según un informe de Oxford Economics, si el estrecho permaneciera cerrado durante seis meses, las consecuencias serían devastadoras: el petróleo alcanzaría los 190 dólares por barril para agosto de 2026, el PIB global caería un 1,4% y las economías más avanzadas (EE. UU., Europa y China) entrarían en recesión. Los países del Golfo, muy dependientes de estas exportaciones, serían los más afectados. De hecho, el CEO de Qatar Energy ya estimó pérdidas de 12,8 millones de toneladas anuales de GNL debido a los ataques iraníes a refinerías como Ras Laffan. Este alto al fuego es, ante todo, un respiro vital para la economía internacional y las monarquías del Golfo.

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