Un grupo de oficiales que se presenta bajo el nombre de “Alto Mando Militar para el Restablecimiento del Orden” afirma haber tomado el control del país “hasta nuevo aviso”. La declaración fue leída en la sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas por el general Denis N’Canha, jefe de la casa militar del Palacio de la República.

Anuncian dos medidas: la suspensión del proceso electoral en curso, así como la anulación de los resultados esperados para mañana y la suspensión de los programas en los medios de comunicación.

Los oficiales también piden a la población que “mantenga la calma”.

Se escuchan disparos

A primera hora del día, nuestros colegas de Jeune Afrique anunciaron en su página web que el propio Umaru Sissoco Embalo se había puesto en contacto con ellos. El presidente saliente de Guinea-Bissau explicó que había sido detenido en su despacho del palacio presidencial, alrededor del mediodía (hora universal).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Afirma que su ministro del Interior, Botché Candé, también ha sido detenido, al igual que los más altos responsables militares: el jefe del Estado Mayor del Ejército y su adjunto, los generales Biague Na Ntan y Mamadou Touré.

Según el medio Jeune Afrique, el presidente Embalo asegura no haber sufrido violencia y acusa al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de ser el autor del golpe de Estado.

Por su parte, RFI y AFP confirman que esta mañana se han escuchado intensos disparos en la capital, en las inmediaciones de la presidencia y de la Comisión Electoral.

Umaru Sissoco Embalo sigue en paradero desconocido

La situación está ahora tranquila, según informó una fuente a RFI, y numerosos efectivos de la Guardia Presidencial ocupan las vías estratégicas que conducen al palacio. Pero el presidente Embalo sigue en paradero desconocido.

Estos acontecimientos se producen tras las elecciones presidenciales y legislativas del domingo 23 de noviembre, en las que el presidente saliente partía como favorito.

Aunque los resultados oficiales se esperan para mañana, jueves 27 de noviembre, Embalo y su rival Fernando Dias da Costa se adjudicaron ayer la victoria.

Las anteriores elecciones presidenciales, celebradas en 2019, dieron lugar a varios meses de crisis postelectoral, ya que tanto Embalo como su adversario Pereira se declararon vencedores.

Guinea-Bisáu ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más