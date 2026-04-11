La tregua, anunciada el jueves por el presidente ruso Vladimir Putin y aceptada por su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, entrará en vigor el sábado a las 16H00 (13H00 GMT) y concluirá al terminar la jornada del domingo, es decir un total de 32 horas, indicó el Kremlin. El año pasado se anunció una tregua similar por la Pascua ortodoxa, pero ambos bandos se acusaron repetidamente de haberla incumplido.

“Golpe por golpe”

Horas antes del inicio del cese de hostilidades, cuatro personas han perdido la vida en Ucrania en ataques perpetrados en el este y el sur del país, según Kiev.

Ucrania respetará el alto el fuego que entrará en vigor el sábado por la tarde con motivo de la Pascua ortodoxa, pero responderá “golpe por golpe” a cualquier violación por parte de Rusia, ha declarado el presidente ucraniano Volodimir Zelenski: “Ucrania respetará el alto el fuego y responderá estrictamente golpe por golpe. La ausencia de ataques rusos por aire, tierra y mar significará que no habrá respuesta por nuestra parte”, escribió en un mensaje en X.

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Avance ruso pierde impulso

Varios ciclos de negociaciones llevados a cabo bajo los auspicios de Estados Unidos no han logrado acercar a las partes a un acuerdo, y el proceso se ha estancado aún más con la atención de Washington centrada en Irán desde el 28 de febrero.

En los últimos meses, los combates en el frente han disminuido en gran medida y los ataques con drones dominan la guerra. Moscú ha logrado pequeñas ganancias territoriales a un alto costo.

Pero Kiev ha conseguido recientemente recuperar terreno en el sureste y los avances rusos se han ido ralentizando desde finales de 2025, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos.

Además de los contraataques ucranianos, los analistas atribuyen la desaceleración a la prohibición impuesta a Rusia de utilizar los satélites Starlink de SpaceX y a los esfuerzos de Moscú por bloquear la aplicación de mensajería Telegram. Esa red satelital y la aplicación de mensajería eran ampliamente utilizados por las tropas para comunicarse, especialmente para coordinar ataques de drones.

Región de Donetsk en apuros

La situación, sin embargo, es globalmente desfavorable para Ucrania en la región de Donetsk, según el ISW. Rusia quiere que Ucrania retire sus tropas de dos ciudades claves de esa zona, como parte de cualquier acuerdo de paz.

Las negociaciones ya parecían estar en un punto muerto, dado que Moscú exige concesiones territoriales y políticas a Kiev, que Zelenski rechaza por considerarlas equivalentes a una capitulación. Entre las demandas rusas figura el control total de la región oriental del Donbás -Donetsk y Lugansk-, que ya controla en más de un 80%.

En los últimos días, Ucrania ha intensificado los ataques contra objetivos energéticos rusos, especialmente los puertos exportadores de petróleo, después de que los precios del crudo se dispararan por la guerra en Oriente Medio. Dicha alza de precios beneficia a Rusia, un importante exportador de hidrocarburos.

Moscú ocupa en total algo más del 19% de Ucrania, la mayor parte del cual fue tomado durante las primeras semanas del conflicto. Ese porcentaje incluye la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

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