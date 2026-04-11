La hija del exmandatario Alberto Fujimori postula por cuarta vez al cargo, y se comprometió a "recuperar el orden" en los primeros 100 días de un eventual gobierno, en un país sumido en la criminalidad.

También cerró filas con Estados Unidos y los mandatarios conservadores de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia.

Keiko Fujimori, de 50 años, corre con una leve ventaja en las preferencias de voto con cerca del 15%, según sondeos del pasado domingo, los últimos autorizados antes de la elección. Este resultado le permitiría disputar un balotaje en junio.

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Habrá un total de 35 candidatos. Sus principales rivales incluyen un comediante, un empresario millonario, un político de centro de 80 años y el heredero político del expresidente izquierdista Pedro Castillo.

"Mi rol, de ser elegida presidenta, será motivar a que los Estados Unidos vuelvan a participar más activamente" en la economía peruana, señaló en una sede de campaña en Lima.

Trump busca nuevos aliados para frenar la influencia de China en la región, principal socio comercial de varios países, incluido Perú.

La nación andina es la segunda mayor receptora de inversiones del gigante asiático en Latinoamérica, solo superada por Brasil, con al menos 29 mil millones de dólares entre 2005 y 2025, según China Global Investment Tracker.

"Latinoamérica está girando hacia una corriente en donde se está priorizando la libertad, las inversiones y recuperar el control y la seguridad", dijo Fujimori respecto al ascenso de la derecha con líderes como Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa y Rodrigo Paz.

"Faltan Colombia y Perú", agregó. Keiko Fujimori se postuló en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Todas las perdió en segunda vuelta.

– "Piden un Fujimori, ¡acá estoy!" –

Administradora graduada en Estados Unidos, ha enfocado su campaña en enfrentar con mano dura la escalada de criminalidad, que asocia con la migración irregular.

"Es mi compromiso recuperar el orden en el Perú", lanzó.

La comunidad extranjera más numerosa en el país es la venezolana, con 1,6 millones de migrantes, de los cuales el 14% carece de residencia autorizada.

"Expulsaremos a los ciudadanos indocumentados y esperamos que (…) se pueda hacer un corredor humanitario para que los que (…) se vieron forzados a salir de su país puedan regresar", dijo Fujimori.

También señaló que pedirá al Congreso aprobación para enviar militares a las cárceles e instalar tribunales con "jueces sin rostro" para juzgar criminales, una medida del gobierno de su padre (1990-2000) muy cuestionada al incurrir en falta de garantías por magistrados anónimos.

La figura de Alberto Fujimori, fallecido en 2024, divide a la sociedad peruana.

Recordado por vencer a la guerrilla Sendero Luminoso, que inició una lucha armada para imponer un régimen maoísta, el autócrata fue condenado a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos y corrupción.

"El tiempo está poniendo las cosas en su lugar y hoy, cuando el Perú se desangra por los delincuentes y los extorsionadores, lo que piden es un Fujimori, ¡acá estoy!", dijo Keiko a AFP.

A fines de 2023 su padre fue liberado por el Tribunal Constitucional, pese a una orden contraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que ahora su hija busca retirarse.

"Mi padre trajo orden, trajo crecimiento económico y (…) trabajó con los sectores más populares. Tengo la valla alta y espero superarla", dijo.

Perú arrastra una profunda crisis política con ocho presidentes diferentes en una década, cuatro de ellos destituidos por el parlamento, donde el fujimorismo ha sido la fuerza más importante, y otros dos empujados a renunciar.

La candidata promete ser conciliadora esta vez.

"He cometido errores también, en tener momentos de mucha confrontación. Y de eso hemos aprendido (…) a priorizar el diálogo y fomentar consensos", dijo.

Fujimori es seguida de cerca en las intención de voto por el comediante Carlos Álvarez, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, el empresario de medios Ricardo Belmont y el izquierdista Roberto Sánchez.

Más de 27 millones de peruanos votarán el domingo para elegir un nuevo presidente y, por primera vez desde 1990, diputados y senadores, dejando atrás un Congreso unicameral.

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