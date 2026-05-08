Por Ivonne Sánchez

En Francia, algunas dunas, acantilados o cañones, pero también lugares históricos y culturales tienen el prestigio de tener el sello Grand Site de France.

Al día de hoy, son 26 sitios Grand Site de France como el Circo de Gavarnie, en los Pirineos o la Roque Saint-Christophe, en Dordoña, pero también los acantilados del cabo Fréhel en las Costas de Armor, en Bretaña.

La Roque Saint-Christophe es una formacón rocosa de un kilómetro de largo, en el Valle de la Vézère, en el departamento de Dordoña, en Francia.

Faro sobre los acantilados del cabo Fréhel, en las Costas de Armor.

Otros 25 sitios están en la categoria de proyecto, como los célebres acantilados de Etretat en Normandía o el pueblo de Rocamadour en Occitania. Aquí puede consultar el listado en español.

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Turismo sostenible

Esta distinción también sirve para proteger e implicar a las comunidades locales en la gestión de estos paisajes de gran belleza y que atraen cada año a millones de visitantes.

Para hablarnos de este sello, conversamos con Marika Arabi-Onnela, responsable del turismo sostenible en la red de Grand Site de France:

La montaña Sainte Victoire, cerca de Aix en Provence también lleva el sello de Grand Site de France. Cézanne estaba fascinado con este paisaje y lo pintó por lo menos 80 veces.

Mont Sainte-Victoire avec grand pin, pintado por Paul Cézanne en 1887. Courtauld Gallery, Londres.

También se puede mencionar la punta de Raz en Cap Sezun, un cabo que se encuentra en el departamento de Finisterre, en Bretaña. Para lograr este distintivo, las autoridades de Finisterre emprendieron en 1989 una campaña de recuperación del entorno natural del cabo, degradado por la afluencia masiva de visitantes (casi 850.000 al año).

Vista de la punta de Raz, en la costa atlántica, Finisterre, Bretaña.

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