"La incesante ola de asesinatos pone de manifiesto un desprecio persistente por la vida de los palestinos, que se ve facilitado por una impunidad generalizada", expresó Volker Türk en un comunicado.

"Los palestinos no tienen forma alguna de sobrevivir"

Citando cifras del Ministerio de Salud de Hamás en Gaza -cifras consideradas fiables por la ONU-, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que, desde principios de abril, al menos 32 palestinos habían sido asesinados por las fuerzas israelíes. "Desde hace 10 días, los palestinos siguen siendo asesinados y heridos en lo que queda de sus hogares, en los refugios y las tiendas de campaña de las familias desplazadas, en las calles, en vehículos, en un centro médico y en un aula", lamentó.

"El número de periodistas y miembros de organizaciones humanitarias asesinados en Gaza no tiene precedentes y agrava aún más el sufrimiento de la población civil, ya que cubrir el conflicto y hacer frente a sus consecuencias humanitarias pone en peligro la vida", declaró asimismo, denunciando además las "persistentes restricciones israelíes" al envío de ayuda humanitaria, la destrucción de infraestructuras civiles y la creciente violencia de "grupos armados palestinos que, según algunas informaciones, estarían apoyados por el ejército israelí".

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"Los palestinos no tienen forma alguna de sobrevivir: hagan lo que hagan o dejen de hacer, vayan donde vayan o no vayan, no gozan de seguridad ni protección alguna. Es difícil conciliar esto con un alto el fuego", añadió. Para Türk, la comunidad internacional "debe emprender acciones concretas para poner fin a las continuas violaciones del derecho internacional por parte de Israel, garantizar que todas las partes rindan cuentas por los crímenes cometidos y asegurar a los palestinos la posibilidad de iniciar la reconstrucción de sus hogares".

Siete nuevos muertos

Hacia las 01H40 del sábado (22H40 GMT del viernes), siete personas murieron y varias más resultaron heridas, después de que un dron israelí disparara dos misiles cerca de un puesto de policía del campo de refugiados de Al Bureij, indicó Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, organización de rescatistas bajo autoridad de Hamás.

El hospital Al Aqsa dijo haber recibido los cadáveres de seis personas, "así como siete heridos, de los cuales cuatro en estado crítico por impactos directos en el rostro, el pecho y otras partes del cuerpo". Otro centro cercano, el hospital Al Awda, recibió un cadáver y atendió a dos heridos.

Según esta fuente, los bombardeos israelíes apuntaron a una "concentración de civiles desplazados cerca de una mezquita". Contactado por AFP, el ejército hebreo aseguró haber "atacado a una célula armada de Hamás, que se había acercado a la línea amarilla [que marca el límite del repliegue de las tropas israelíes en la Franja de Gaza], y que planeaba atacar a las fuerzas israelíes de forma inminente".

Israel y Hamás se acusan mutuamente de vulnerar el alto el fuego instaurado el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra. Al menos 749 palestinos han muerto en ataques israelíes desde esta fecha, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ejército israelí dio cuenta de cinco soldados muertos en sus filas desde el inicio de la tregua.

34 nuevas colonias en Cisjordania

Israel va a establecer 34 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, según una ONG y la prensa local, que afirman que la decisión fue tomada en secreto por el gobierno a inicios de abril. Estas 34 nuevas colonias se sumarían a las 68 ya establecidas por el gobierno de Benjamin Netanyahu desde finales de 2022.

Según la cadena i24News, 10 de los 34 asentamientos serían puestos avanzados que ya existen y se verían de esta forma legalizados. Los otros 24 consistirían en nuevos asentamientos. Las nuevas colonias se extenderán del norte al sur de Cisjordania, de acuerdo con i24News y el portal de noticias Ynet.

Israel ocupa este territorio desde 1967. Sin contar Jerusalén oriental, anexado por Israel, más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania ocupada entre unos tres millones de palestinos, en asentamientos considerados ilegales por la ONU según el derecho internacional.

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