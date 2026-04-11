Con nuestros enviados especiales a Hungría, Julien Chavanne y Hélène Bienvenu, nuestro corresponsal en Washington, Vincent Souriau, y la AFP

Donald Trump ofreció el viernes poner "todo el poderío económico" de Estados Unidos para ayudar a Hungría si su aliado, el primer ministro Viktor Orbán, es reelegido en las elecciones del domingo. "Estamos entusiasmados por invertir en la futura prosperidad que se generará gracias a la continuidad del liderazgo de Orbán", dijo Trump en su red Truth Social. Un compromiso que ya había hecho con Javier Milei en Argentina y Nasry Asfura en Honduras.

El país europeo de poco menos de 10 millones de habitantes celebra el domingo unas elecciones legislativas en las que Orbán, de 62 años, busca su quinto mandato. Pero por primera vez desde su llegada al poder en 2010, este firme opositor a la inmigración y a los derechos LGTBQ no parte como favorito. Las encuestas independientes apuntan a una victoria de su rival conservador y proeuropeo Péter Magyar.

Un final de campaña entre cansancio y preocupación

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Su voz está ronca y su discurso no superará los 25 minutos. Viktor Orbán está visiblemente cansado al final de esta campaña, la más dura de todo su mandato, informan nuestros enviados especiales.

Así que, para movilizar a su electorado, sigue exponiendo la amenaza de guerra en caso de derrota. "La elección que tenemos delante es quién formará gobierno: ¿Zelenski o yo? Y entre los dos diría que sería mejor si fuera yo", expresa.

En la multitud, donde hay muchos ancianos, funciona: las ideas más locas circulan. "En Ucrania, están reclutando a personas que hablan un poco de húngaro y tienen experiencia militar por 100.000 florines (unos 260 euros) para que vengan a ocupar el Parlamento en Budapest al día siguiente de la votación", dice Sandor, un pensionista.

Nadie oculta su preocupación antes de la votación del domingo: "Sí, es difícil, las opiniones están muy divididas y las posturas de todos cambian casi de minuto a minuto", subraya Erika, estudiante de psicología.

En el escenario, Orbán no presume de su victoria: "Nunca se puede predecir el resultado de unas elecciones, pero si nos conocemos bien, creo que puedo decir que los húngaros votarán por la seguridad el domingo". Amenazado, Orbán juega con los temores y acusa a la oposición de antemano de querer sabotear las elecciones.

Orban, un modelo para Trump

A principios de esta semana, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance estuvo en Budapest para apoyar a Viktor Orbán. La proximidad ideológica es evidente. Su derrota, según Daniel Kelemen, especialista en política europea y profesor en la Universidad de Georgetown, sería una bofetada para la administración Trump.

Trump "admira la forma en que Orbán ha construido un sistema que mantiene la apariencia de una democracia mientras mantiene el poder durante tanto tiempo… No solo para establecer su régimen, sino también para arrogarse privilegios personales y gobernar como un hombre fuerte", explica Kelemen a RFI.

¿Cuáles son las soluciones de respaldo para la extrema derecha estadounidense? Solo hay que mirar a los gobiernos prorrusos en Europa, y encontrarás posibles aliados para Donald Trump: "Robert Fico en Eslovaquia, el primer ministro muy proPutin, es una especie de mini-Orbán y un seguidor de Trump… [Marine] Le Pen y [Jordan] Bardella, si Agrupación Nacional toma el poder [en Francia], serían unos aliados… Lo más importante es entender que el mundo MAGA y la administración Trump quieren debilitar a los partidos tradicionales prodemocracia, no solo en la izquierda, sino también en los de centro-derecha", analiza.

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