Bogotano, Felipe Morris se ha formado en el Liceo francés, ha estudiado en Cambridge y Washington. Es además muy consciente de ser un privilegiado en un país con grandes desigualdades como es Colombia. Un privilegiado también porque tuvo la oportunidad, y este libro de eso habla, de viajar con su padre, el reconocido periodista Hollman Morris, para conocer zonas de Colombia que no había pisado nunca.

“Fue al navegar. El país que descubrí en los ríos”, publicado por la editorial Icono, con ilustraciones del caricaturista Matador, reúne 14 crónicas. Una especie de diario de viaje por la geografía colombiana recorrida durante cuatro años.

El primero lo realiza en diciembre de 2020, al Chocó, a Bahía Solano, en el oeste colombiano. Ahí se va a enfrentar a una de las duras realidades de Colombia, el del desplazamiento forzado de comunidades indígenas por la actividad de grupos armados. Lo hace gracias a la historia de Lisandro. Adolescente de 16 años en ese momento dice: "Entendí que algo en mí había cambiado, que ya no estaba en el mismo lugar".

Efectivamente, "ese primer viaje me cambió por completo y fue también una aventura, estar en una zona pesada", cuenta Morris.

Son muchos viajes en estos cuatro años, La Guajira, Barranquilla, Santa Cruz de Mompos, Cali. El Felipe Morris de la primera página, ya no es el mismo del Felipe de la última, cuatro años después de haber conocido realidades muy distintas con toda su belleza y su violencia: "Creo que Felipe en cada página va a ser un Felipe distinto desde el momento en el que se sube a un avión, desde que embarca en una canoa… Uno de los viajes que más me transformó como persona y desde un punto de vista ideológico fue el de Cali, porque logré estar en el epicentro de la protesta de Latinoamérica, el paro nacional de 2021 y fue una ruptura total entre ser un privilegiado y ver una realidad que hasta el día de hoy me sigue generando reflexiones y momentos también angustiosos. Ese fue quizás el viaje que más me enseñó de ver en qué país estaba parado, bajo qué circunstancias y qué se podía hacer", recuerda.

Si ese momento fue fundador, "hay varias personas y momentos que alteraron mi forma de pensar. Recuerdo una frase con la cual incluso han descrito el libro que es 'el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando'. Y esa ha sido la cura perfecta para para mí, viajar por Colombia."

Además de las ilustraciones del caricaturista Matador, los relatos de Morris van acompañados de una banda sonora, que concluye cada episodio: "La idea de la banda sonora surge porque las canciones me transportan más que los olores, más que las fotos. Las canciones me logran llevar a un momento específico y pensé que era una buena idea mostrar cuál es mi gusto musical y qué canciones estaba escuchando en ese momento o qué canciones incluyo para reflexionar".

Felipe Morris propone una experiencia inmersiva para llevar al lector a esos rincones a donde él pudo acceder durante esos cuatro años, cuando dejó de lado los videojuegos para entrar a pies juntillas en el mundo real. Los viajes del autor no se acaban aquí. Su próximo proyecto, en francés y en español, contará los pasos de Simón Bolivar. "Historias que van desde Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, Europa y muy pronto en África".

