El arresto del autor del "atentado terrorista racista" que el viernes mató a una persona e hirió a otras cinco en las afueras de París fue suspendida por motivos psiquiátricos, anunció el domingo la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat).

"Tras un examen psiquiátrico a Kévin T. realizado en la noche [del sábado], se levantó su detención preventiva", explicó la Pnat.

"De acuerdo con las conclusiones del perito psiquiatra, el interesado fue trasladado a la enfermería psiquiátrica de la Prefectura de Policía [en París] para someterse a un período de observación psiquiátrica que podría durar 48 horas", agregó.

Esto permitirá evaluar "si su estado de salud psiquiátrica es compatible con la posibilidad de continuar con sus interrogatorios".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En tanto, se mantiene la detención preventiva de cuatro miembros de su entorno, entre ellos sus padres, según indicó a la AFP una fuente cercana al caso.

Este "atentado terrorista racista", en palabras del presidente Emmanuel Macron, conmocionó Francia.

El viernes por la mañana, Kevin T., de 39 años, disparó desde su auto con un arma automática contra varias personas en Trappes y La Verrière, al suroeste de París, matando a un francés de origen africano e hiriendo a otros cinco.

El atacante tenía antecedentes, pero no estaba siendo vigilado por los servicios de inteligencia y, cuando fue detenido, portaba una pistola ametralladora y granadas de gas lacrimógeno, según fuentes policiales.

Además, había instalado "tres bombonas de gas y llaves eléctricas conectadas a un temporizador" en su domicilio en la ciudad cercana de Plaisir para hacerlo explotar, indicó una fuente próxima al caso.

Durante el allanamiento de su departamento, los investigadores hallaron un ejemplar del libro "Mein Kampf" (Mi lucha), escrito por el dictador nazi Adolf Hitler, así como una Biblia y un Corán, añadió.

La fiscalía informó este domingo que el análisis toxicológico realizado al hombre reveló "la presencia de cannabis y cocaína en su sangre".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más