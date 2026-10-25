Con la enviada especial de RFI a Belgrado

En Serbia, los centros de votación abrieron a las 7:00 (6:00 GMT). Los serbios tienen hasta las 20:00 (19:00 GMT) para votar, pero muy pocos electores habían acudido a los centros de votación a primera hora de la mañana. En total, más de 6 millones de electores están llamados a las urnas este domingo, con mucho en juego: cambiar de gobierno o mantener a Aleksandar Vucic en el poder.

En el poder desde hace 14 años, Aleksandar Vucic dejó la presidencia para encabezar la lista de su partido, el SNS, con el objetivo de convertirse en primer ministro. Frente a él está la Lista Estudiantil. A pesar de su nombre, ninguno de sus candidatos es estudiante. Se trata de académicos, ingenieros, activistas y personalidades de la sociedad civil que defienden las reivindicaciones del movimiento estudiantil. Su programa propone luchar contra la corrupción y garantizar la independencia de la Justicia y de los medios de comunicación. Se necesitarán 126 de los 250 escaños para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento.

El resultado es especialmente difícil de anticipar. Las encuestas son contradictorias: algunas sitúan al partido gobernante, el SNS, a la cabeza, mientras que otras colocan en primer lugar a la Lista Estudiantil.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Dudas sobre la transparencia de la votación

Pero otra cuestión pesa sobre esta jornada: la transparencia de la votación. Observadores y opositores denuncian presiones sobre los electores e irregularidades en los padrones electorales.

El voto de los serbios en el exterior genera polémica. En algunas ciudades con una importante comunidad serbia no se abrió ningún centro de votación. Como los horarios se ajustan a los de Serbia, los electores de Canadá o Australia, por ejemplo, tendrán que votar en plena noche.

En cualquier caso, la gran incógnita es si la lista estudiantil logrará transformar casi dos años de protestas en fuerza política y si tanto el gobierno como la oposición aceptarán el resultado.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más