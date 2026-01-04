El primer ministro francés Sébastien Lecornu precisó en X que en los próximos días se tomaría una decisión para suspender la importación de productos como aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas “de Sudamérica o de otros lugares” que contengan residuos de mancozeb, glufosinato, tiophanato-metilo y carbendazima.

“Una brigada especializada llevará a cabo controles reforzados”para garantizar el cumplimiento de nuestras normas sanitarias”, añadió.

Según el primer ministro, se trata de un “primer paso para proteger nuestros sectores y a nuestros consumidores y luchar contra la competencia desleal, un verdadero reto de justicia y equidad para nuestros agricultores”.

La ministra de Agricultura, Annie Genevard, impulsora” de la decisión, precisó posteriormente en X que la futura orden afectaría a “más de una decena de productos alimenticios”.

“Melones, manzanas, albaricoques, cerezas, fresas, uvas, papas: solo se comercializarán en Francia si no presentan residuos de estas sustancias prohibidas en nuestro país. Equidad y justicia para nuestros agricultores. Protección legítima para nuestra agricultura”, escribió.

“Otros productos de Sudamérica, como los aguacates, la guayaba o algunos cítricos procedentes de otros lugares, solo podrán entrar si cumplen nuestras normas”, agregó.

Estos anuncios se producen en un momento en el que los agricultores organizan desde diciembre bloqueos y manifestaciones en Francia para expresar su descontento con la gestión de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) bovina y con el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Este acuerdo de libre comercio entre la UE, por una parte, y el mercado común del Sur, por otra (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), debe firmarse oficialmente, pero varios Estados europeos se oponen a ello. La Comisión Europea ha intentado calmar a los agricultores proponiendo cláusulas de salvaguardia para determinados productos agrícolas, como la carne de vacuno.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el 18 de diciembre a los líderes de los países de la UE que la firma de este acuerdo se había aplazado hasta el mes de enero, según informaron fuentes europeas a Reuters.

(Con Reuters)

