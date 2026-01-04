Corea del Norte denunció el domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de su acérrimo enemigo Estados Unidos como una "grave violación de la soberanía", informó la prensa estatal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano "denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía", afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA.

"El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos", añadió.

Maduro y su esposa fueron capturados antes del amanecer del sábado por fuerzas especiales estadounidenses durante un ataque en el que se lanzaron ataques aéreos contra objetivos en Caracas y sus alrededores.

Trasladado a Estados Unidos en un buque de guerra y encarcelado en Nueva York, Nicolás Maduro deberá comparecer ante un juez en una fecha aún por determinar para responder, entre otros cargos, por “narcoterrorismo” e importación de cocaína a Estados Unidos.

Corea del Norte lanzó el domingo varios misiles balísticos, su primer lanzamiento del año, al día siguiente de la captura del presidente venezolano, según un escenario previsto desde hace tiempo por Washington contra los dirigentes norcoreanos, según Pyongyang.

Con AFP

