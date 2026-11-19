Con AFP

Con el apoyo del gobierno, una gran parte del bloque central y la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), el proyecto de ley del diputado derechista de Les Républicains (LR), Eric Pauget, será examinado a última hora de la tarde en el Senado francés, antes de una votación prevista para la noche.

Una oposición fuerte dentro y fuera del Senado

El texto, adoptado por la Asamblea Nacional en julio en un ambiente ya de por sí muy tenso, podría incluso aprobarse definitivamente tras esta votación, ya que la mayoría en el Senado, una alianza entre la derecha y los centristas, quiere aprobarlo sin cambios, allanando el camino para su entrada en vigor.

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El debate promete ser acalorado y las fracturas numerosas, con la izquierda oponiéndose firmemente a la iniciativa porque compara la medida con una "licencia para matar", lo que genera temores sobre el uso descontrolado de armas por parte de la policía. Una policía ya acusada de hacer uso de la represión de manera exagerada y con demasiada impunidad.

Varias fuentes parlamentarias mencionaron el miércoles la tentación de parte de la izquierda de alargar los debates tanto como sea posible para obstruir el texto posponiendo la votación. Pero en esta fase solo se han presentado unas 40 enmiendas.

La movilización también tendrá lugar fuera de la cámara: varias organizaciones de derechos humanos han convocado manifestaciones frente al Senado para oponerse a este proyecto de ley, que ya ha estado denunciado repetidamente en las recientes manifestaciones.

¿Una protección legal o una ley "extremadamente grave"?

Aunque inicialmente preveía una presunción de legítima defensa por parte de las fuerzas del orden, el texto fue reescrito por el gobierno ante la Asamblea. Dice ahora que "cuando usan sus armas", se presume que los agentes de policía y los gendarmes "han actuado" dentro del marco legal.

El examen de este proyecto de ley también llega en un momento en que la policía se está movilizando para obtener un aumento de su bono por riesgo tras semanas de protestas. "En un contexto agotador para todos, las fuerzas del orden necesitan apoyo", explicó a AFP la senadora LR Lauriane Josende, ponente de este proyecto de ley que, si bien dará a los agentes de policía "más facilidad para defenderse", "no alterará en absoluto el marco legal para el uso de armas ni la conducción de las investigaciones", asegura. Investigaciones que incluso hoy en día, muchas veces no dan resultados, denuncia Amnistía Internacional.

Esta ley sería "extremadamente grave", estima Fanny Gallois, responsable del programa Libertades en Amnistía Internacional Francia, que teme "un aumento en el número de muertes por parte de la policía o de los gendarmes", debido a su sentimiento de impunidad reforzado. Básicamente, recalca Amnistía Internacional, "cada vez que un policía utilice su arma, el disparo se considerará automáticamente legal", y les corresponderá "a las familias de las víctimas presentar las pruebas, no al Estado".

¿Entrando en el terreno de la extrema derecha?

El debate también ha tomado un giro muy político desde que el partido ultraderechista Agrupación Nacional, que acaba de crear un grupo en el Senado, anunció su intención de incluir este texto en su espacio parlamentario reservado en diciembre. Finalmente, el gobierno se adelantó al RN al colocar este texto en el orden del día justo en medio de los debates presupuestarios.

"Le deseo buena suerte al gobierno, que tendrá que explicar a la izquierda que no es del tipo que persigue las ideas de Agrupación Nacional", bromeó Edwige Diaz, presidenta del grupo de extrema derecha en el Senado.

La respuesta de la izquierda fue rápida, con tres mociones de rechazo previo de este texto. El presidente del grupo socialista, Patrick Kanner, denunció una "carrera por chalotas entre la extrema derecha, la derecha y el gobierno", y prometió recurrir al Consejo Constitucional si se adopta el texto.

Algunas voces centristas también han expresado preocupación en los últimos días por el clima altamente sensible que rodea el examen de este proyecto de ley. "Envía un mensaje muy negativo mientras estudiantes de instituto y universidad protestan con demandas importantes", denunció la senadora Olivia Richard, y añadió: "Este proyecto de ley será inútil salvo para impulsar a Marine Le Pen [supuesta candidata de Agrupación Nacional en las presidenciales de 2027] en las encuestas".

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