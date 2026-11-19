Tras trece años de espera, la última entrega de la saga Grand Theft Auto salió este miércoles 19 de noviembre a medianoche. Las primeras críticas la califican de "obra maestra del videojuego". Rockstar ya había anunciado a comienzos de semana que había vendido cerca de 15 millones de copias incluso antes de la salida del juego. A 80 dólares por unidad, eso representa ya una facturación de 1.200 millones de dólares. Aunque no toda esa suma irá directamente a las arcas de Rockstar y de su editora, Take-Two, puede afirmarse sin demasiado riesgo que recuperarán rápidamente la inversión.

Sin embargo, GTA VI llega a un contexto muy distinto al de GTA V en 2013. Los impresionantes gráficos del juego requieren una consola de última generación para funcionar: una PS5 o una Xbox Series. Pero, en un mundo obsesionado con la inteligencia artificial, donde la demanda de chips electrónicos se ha disparado, tanto PlayStation como Microsoft se vieron obligados a aumentar el precio de sus consolas en 2025 y 2026. Un movimiento contrario a lo que históricamente se observa en la electrónica de consumo. Equiparse supone hoy un gasto de entre 500 y 800 euros. GTA VI recuerda así que los videojuegos se han convertido en un lujo que no está al alcance de todos.

Desde el primer episodio, publicado en 1997, la saga Grand Theft Auto pone a los jugadores a simular que están en la piel de grandes delincuentes y pequeños criminales lanzados por las rutas del crimen. Sobre todo, ofrece una libertad casi ilimitada para recorrer ciudades inspiradas en Estados Unidos y comportarse virtualmente como el peor de los conductores, en una explosión de violencia catártica. Aunque la sede de Rockstar, el estudio detrás de GTA, se encuentra en Edimburgo, Escocia, la serie también propone una mirada a menudo mordaz y poco complaciente sobre la sociedad estadounidense.

235 millones de ejemplares vendidos de GTA V

Pese, o quizás gracias, a las polémicas que acompañan cada lanzamiento, especialmente por la violencia de la serie, GTA se ha convertido en una de las franquicias más populares del videojuego, con cerca de 500 millones de copias vendidas desde sus inicios.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Solo GTA V, lanzado en 2013, ha vendido 235 millones de ejemplares. En la historia de los videojuegos, únicamente Minecraft ha logrado superarlo. Gracias a su modalidad multijugador en línea, GTA V sigue generando 500 millones de dólares al año para su editora. A estas alturas ya no se puede hablar de la gallina de los huevos de oro, sino de un auténtico "gallinero dorado".

Ese éxito y esa fuente de ingresos explican que Rockstar Games haya dedicado trece años a desarrollar la continuación con un presupuesto prácticamente ilimitado: se habla de unos costos de producción de 1.000 millones de dólares para GTA VI, lo que lo convierte, con diferencia, en el videojuego más caro de la historia.

El éxito comercial que se anticipa para el juego y la excelente salud de Rockstar Games, cuya plantilla pasó de 2.400 empleados en 2018 a 4.700 en la actualidad, son el árbol que oculta el bosque de un sector en crisis.

Gracias a las ventas de GTA, la industria podrá volver a reivindicar en 2026 su condición de principal industria cultural del mundo, muy por delante del cine, el deporte y la música. Pero no hay que olvidar que decenas de miles de desarrolladores han perdido su empleo desde 2023 y que los grandes grupos siguen cerrando estudios de producción uno tras otro.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más