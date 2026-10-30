Con prensa local y AFP

El primer acto de las manifestaciones en Francia contra el alto coste de la vida, el 17 de octubre, dio lugar a escenas de caos, entre edificios públicos incendiados y saqueos de tiendas en los centros urbanos, especialmente en París, Lyon y Marsella. Reunió entre 550.000 (según la policía) y 800.000 personas (según la CGT).

Una seguridad "excepcional" y concentraciones "en zonas periféricas"

Por ello, la fuerza policial se reforzó significativamente para el sábado 24 de octubre: entre 410.000 y 800.000 personas participaron, en un clima de menor violencia. Sin embargo, tanto el presidente Emmanuel Macron como su ministro del Interior Laurent Nuñez han insistido en que este 31 de octubre será una jornada "de riesgo", para la cual las fuerzas del orden deben estar preparadas.

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Para este sábado, un sistema de seguridad "excepcional" será "renovado y amplificado", dijo pues Laurent Nuñez este jueves, advirtiendo nuevamente de un día "con un riesgo muy alto de disturbios del orden público". Informó de "numerosas llamadas a saquear" en las redes sociales con el pretexto de Halloween.

El ministro pidió que se preste "especial atención" a las concentraciones en las plazas públicas a partir de las 20 horas, y un toque de queda para los menores será de nuevo impuesto en varias zonas de París. Unos 70 000 policías y gendarmes serán movilizados.

Las fuentes policiales no siempre concuerdan sobre la necesidad de un tal dispositivo: si bien una fuente lo justifica a la AFP porque "hay un riesgo", otra señala "mucha febrilidad" y "exageración" debido a lo que pasó el 17 de octubre. Tras lo ocurrido, el ministro del Interior había hecho su mea culpa y presentado su dimisión, que Macron rechazó.

Este sábado se permitirán concentraciones, "pero no en los centros urbanos": tendrán lugar "en zonas periféricas", confirmó Nuñez el 24 de octubre. En París, las propuestas de la CGT y los chalecos amarillos fueron rechazadas y la prefectura impuso un recorrido en los límites de la capital. La Unión Nacional de los Estudiantes de Francia (UNEF) la acusó de querer "silenciar la palabra de la juventud" y quiere "marchar sobre Bastilla-Nación" a pesar de la prohibición.

En Lyon, la prefectura ha dado luz verde a una marcha fuera del centro de la ciudad. Los organizadores (Solidaires, CNT y UNEF) "se han comprometido a reforzar su servicio de seguridad", señaló la prefectura, que había dispersado los intentos de reunirse el pasado sábado. En otras ciudades, como Marsella y Toulouse, sólo se permitirán las manifestaciones declaradas.

Denuncias de represión dentro y fuera de Francia

Las organizaciones juveniles, de estudiantes de secundaria y universidad, denunciaron el jueves la "represión policial" y lamentaron un "diálogo de sordos" con Nuñez sobre este tema. A sus críticas se añaden las de sindicatos, partidos políticos y ciudadanos de a pie. Y en las marchas, a los temas de la educación y el alto costo de vida se añade ahora la defensa de las libertades públicas.

Varias organizaciones y asociaciones internacionales han denunciado esta política de mantenimiento del orden. Expertos designados por la ONU expresaron su indignación en un comunicado, lamentando que la respuesta de seguridad haya prevalecido sobre las causas profundas de la movilización: "El uso excesivo de la fuerza, la violencia y las detenciones masivas no son respuestas adecuadas a un movimiento social de protesta en un Estado de derecho", afirmaron. "Las lesiones graves y, en algunos casos, irreversibles que han sufrido manifestantes menores de edad en el marco de operaciones de mantenimiento del orden son inaceptables e injustificables", prosiguieron.

La ONG Amnistía Internacional señaló por su parte siete puntos de alerta sobre un "deslizamiento hacia prácticas autoritarias". En un extenso artículo publicado el 29 de octubre, la organización enumera criterios que, según ella, se observan en Francia: "atacar a la prensa, aplastar la disidencia, instrumentalizar las tecnologías, gobernar mediante el miedo, fabricar un enemigo, explotar las desigualdades, eliminar los contrapoderes".

A esto se añaden sospechas por la actuación de la policía ante grupos de extrema derecha el 24 de octubre, en particular en la ciudad de Montpellier, donde circulan videos que muestran a activistas agrediendo a manifestantes sin que la policía intervenga. Según una investigación del medio FranceInfo, varias imágenes y testimonios podrían mostrar una cierta cooperación. Al ser interrogado en BFMTV el ministro del Interior aseguró que "en ningún momento la policía protegió" a los activistas de extrema derecha y que estos "en ningún momento (…) trabajaron en coordinación con policías y gendarmes".

En todo caso, ya están previstas nuevas fechas de movilización para la semana próxima: una manifestación de los estudiantes el martes 3 de noviembre, una huelga interprofesional el jueves 5, y el Acto 4 de los chalecos amarillos el sábado 7.

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