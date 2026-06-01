Se trata del cuarto petrolero de la llamada flota fantasma —utilizada por Moscú para eludir las sanciones occidentales sobre sus exportaciones de crudo— interceptado en alta mar por Francia desde el caso del Boracay en septiembre de 2025.

El abordaje del buque, denominado Tagor, tuvo lugar a más de 400 millas náuticas (740 km) al oeste de Bretaña, según ha precisado la prefectura marítima del Atlántico.

Procedente del puerto de Múrmansk, en el extremo noroeste de Rusia, el navío se dirigía hacia la ciudad costera de Limbé, en Camerún, país cuya bandera enarbolaba.

Sin embargo, la Marina francesa consideró que probablemente se trataba de una bandera falsa y decidió abordar la embarcación, amparándose en la convención de Montego Bay sobre el derecho del mar.

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El Kremlin denunció la operación por boca de su portavoz, Dmitri Peskov, calificándola de “práctica al límite de la piratería internacional”.

El capitán del petrolero, de nacionalidad rusa, "se negó en repetidas ocasiones a obedecer las órdenes" de los militares franceses, lo que hizo "necesaria" la toma de control del buque, según explicó el fiscal de Brest, Stéphane Kellenberger.

"El examen de los documentos confirmó las dudas sobre la irregularidad de la bandera", añadió la prefectura marítima.

Apertura de investigación penal

La fiscalía de Brest, competente en materia marítima, ha abierto una investigación penal por irregularidades en el pabellón y desobediencia, encargada a la gendarmería marítima.

En marzo, el capitán chino del Boracay fue condenado en rebeldía a un año de prisión y 150.000 euros de multa por hechos similares por el tribunal de Brest.

"Es inaceptable que barcos eludan las sanciones internacionales, violen el derecho del mar y financien la guerra que Rusia libra contra Ucrania desde hace más de cuatro años", declaró Emmanuel Macron, reafirmando la determinación "constante y total" de Francia de combatir la flota fantasma rusa.

El buque, con 23 tripulantes a bordo, está siendo escoltado por la Marina francesa hacia un punto de fondeo para continuar las inspecciones. Debido a la distancia, tardará entre 24 y 48 horas en llegar, según las autoridades.

Un buque vinculado a un magnate iraní

Sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, el Tagor ha cambiado de bandera en múltiples ocasiones, utilizando las de Madagascar, Islas Marshall y Panamá, entre otras.

Sospechoso de transportar petróleo ruso o iraní pese a las sanciones, el buque estaría vinculado al magnate iraní Mohammad Hossein Shamkhani, según el sitio Opensanctions.org.

Mohammad Hossein Shamkhani es hijo de Ali Shamkhani, influyente asesor del antiguo líder supremo iraní Alí Jamenei. Ambos fallecieron en febrero, el primer día de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán.

Consultada al respecto, la prefectura marítima no hizo comentarios.

"Lo que desencadenó el abordaje fueron las dudas sobre la legalidad de la bandera", explicó a AFP el capitán de fragata Guillaume Le Rasle, portavoz de la prefectura. "Era un barco conocido, bajo seguimiento", añadió. Según sus declaraciones, el petrolero estaba "prácticamente vacío" en el momento de la intervención.

Esta es la cuarta operación de este tipo realizada por Francia tras las interceptaciones del Deyna y del Grinch, en el Mediterráneo en marzo y enero de 2026 respectivamente, y del Boracay, abordado en septiembre de 2025 frente a Ouessant.

Los tres buques fueron inmovilizados y posteriormente autorizados a partir tras el pago de multas en los dos últimos casos.

Francia anunció el pasado 8 de abril su intención de duplicar las sanciones aplicables a las infracciones por ausencia de bandera válida y por desobediencia.

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