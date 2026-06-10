La fiscalía francesa solicitó este miércoles la imputación formal y el encarcelamiento preventivo del popular cantante y actor Patrick Bruel, tras dos días bajo custodia policial en París, en el marco de una investigación por múltiples acusaciones de violación, intentos de violación, agresiones sexuales y acoso sexual.

Según el comunicado oficial del Ministerio Público, el fiscal de la República de Nanterre pidió la apertura de una investigación judicial contra el artista de 67 años, basándose en denuncias que involucran a nueve presuntas víctimas por hechos ocurridos entre 2010 y 2019. Además, solicitó que Bruel sea presentado ante tres jueces de instrucción con miras a su imputación formal y detención preventiva, una medida que apunta a evitar posibles presiones sobre testigos o reincidencia.

La investigación también incorpora denuncias de otras trece mujeres por hechos similares ocurridos entre 1992 y 2008. Aunque estos casos podrían estar prescritos según la legislación francesa, fueron anexados al expediente para evaluar su relevancia global y determinar si se puede reconsiderar su vigencia jurídica.

Durante las 48 horas de detención, Bruel fue interrogado por la policía judicial parisina, en relación con testimonios de varias mujeres, algunas de las cuales han denunciado los hechos en distintos países. Entre ellas figura un caso revelado por el medio Mediapart, en el que Daniela Elstner, actual directora general de Unifrance, acusó al artista de agresión sexual y tentativa de violación durante el Festival de Cine Francés de Acapulco en 1997, en México.

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Abogadas de presuntas víctimas calificaron la decisión de la fiscalía como "una primera victoria judicial" y un "importante reconocimiento de la gravedad de los hechos denunciados". Algunas de ellas aseguran que sus clientas habían esperado años para que sus denuncias fueran escuchadas. Durante la custodia policial, además, se presentaron nuevas denuncias que agravan la situación judicial del cantante.

Por su parte, la defensa de Patrick Bruel, integrada por los abogados Céline Lasek, Fanny Colin y Christophe Ingrain, no emitió comentarios tras el anuncio. En declaraciones anteriores, habían señalado que el artista se encontraba "a disposición de la justicia" y que niega categóricamente todas las acusaciones.

Bajo la presión mediática y judicial, Bruel anunció la cancelación de la mayor parte de su próxima gira, que debía comenzar a mediados de junio en París y continuar en festivales tanto en Francia como en el extranjero.

Una figura clave de la cultura francesa

Patrick Bruel, cuyo nombre real es Patrick Benguigui, es una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en Francia desde los años 80. Ha vendido millones de discos y protagonizado algunos de los mayores éxitos de la canción francófona, consolidándose como un ídolo popular con fuerte presencia en Europa.

Para el público latinoamericano, su figura puede resultar menos conocida, aunque ha tenido cierta presencia internacional. Como actor, participó en películas que trascendieron fronteras, como "El nombre" (Le Prénom, 2012), una comedia dramática que fue un gran éxito en Francia y también tuvo repercusión en festivales y circuitos de cine internacional. Asimismo, ha trabajado en producciones como "Un secreto" (Un secret, 2007), un drama histórico nominado a premios importantes en Europa.

Escándalo en el mundo cultural francés

El caso de Patrick Bruel se inscribe en un contexto más amplio de denuncias por violencia sexual en el mundo del espectáculo francés, especialmente desde el auge del movimiento #MeToo. La magnitud de las acusaciones —que abarcan más de dos décadas— y el estatus de celebridad del artista convierten este expediente en uno de los más sensibles y mediáticos de los últimos años en Francia.

A medida que la justicia avance en la investigación, el caso podría tener repercusiones importantes tanto en la carrera del cantante como en el debate público sobre la responsabilidad de figuras influyentes frente a denuncias de abuso.

Por ahora, la justicia francesa deberá decidir si procede con la imputación formal y la prisión preventiva, en un proceso que apenas comienza y que promete seguir generando impacto dentro y fuera de Francia.

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