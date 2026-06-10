La Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen de 214 a favor y 212 en contra el proyecto de ley que financia dos agencias federales: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los fondos financiarían a estas agencias hasta el final del mandato de Trump, sin pasar por el proceso anual de asignaciones presupuestarias, una medida inusual que ha permitido a los republicanos evitar negociaciones futuras con los demócratas.

El proyecto prevé cerca de 38.000 millones de dólares ICE, unos 26.000 millones para la CBP y cerca de 5.000 millones adicionales para costos imprevistos.

Estos fondos se suman a los casi 140.000 millones de dólares ya aprobados el año pasado por el Congreso, de mayoría republicana, destinados a la lucha contra la inmigración.

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El paquete presupuestario pone fin a cuatro meses de disputa que puso de manifiesto las tensiones entre el presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso. Y es que muchos republicanos habían atado a la aprobación del paquete medidas como incluir fondos para el proyecto del salón de baile de Trump y recursos para el fondo del Departamento de Justicia a quienes alegan haber sido procesados ​​injustamente.

"Consideramos que los dólares de los contribuyentes deberían utilizarse para hacer la vida más asequible para los estadounidenses, no para dar un nuevo cheque en blanco de 70.000 millones de dólares al ICE", afirmó el lunes el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries.

Tom Homan, uno de los artífices de este programa de expulsiones dentro del gobierno, prometió el martes una profundización de las operaciones, especialmente en Nueva York, ciudad que vota en gran mayoría por los demócratas.

El Senado ya había aprobado esta ley de financiación y ahora solo que el paquete pase al despacho de Trump para su promulgación.

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