El Ejecutivo francés intenta seguir rebajando la presión y las críticas tras las escenas de caos del 17 de octubre. Para ello, celebrará este jueves varias reuniones con las fuerzas políticas y los servicios de inteligencia, manteniendo la "firmeza" como consigna, mientras se esperan nuevas manifestaciones estudiantiles.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, recibirá a primera hora de la tarde a los partidos políticos en Matignon, en presencia de Laurent Nuñez (Interior), Gérald Darmanin (Justicia), responsables de los servicios de inteligencia y de las fuerzas del orden. El jefe de Gobierno ha prometido "transparencia" sobre "el desarrollo" de la jornada del 17 de octubre, incluidas las "dificultades encontradas".

La reunión se celebra después de varios días de tensión durante los cuales el jefe del Gobierno acusó a La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, de haber alimentado la ira, algo que el movimiento rechaza.

Crisis social, económica y política

"Estamos en una situación extremadamente compleja. Tal como está previsto por el momento, con nuevas manifestaciones el sábado, estamos lejos de haber terminado esta secuencia de protesta social con una violencia muy marcada", dijo a RFI Federico Vacas, director del departamento de Política y Opinión de la encuestadora Ipsos.

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"Estamos en un contexto de crisis económica, social y política. Parece difícil hoy ver cuáles son las soluciones. Sobre todo porque estamos en un periodo de precampaña electoral para las elecciones presidenciales dentro de seis meses. El Gobierno está en minoría en la Asamblea Legislativa y, por otro lado, necesita hacer aprobar el presupuesto para el año que viene en las próximas semanas, sin tener, como acabo de decir, una mayoría en la Asamblea Legislativa y teniendo la voluntad de recortar el déficit del Estado. Hoy, en Francia, parece complicado para el Gobierno poder responder a las demandas sociales de los distintos sectores, que se acentúan y se amplían en la sociedad francesa", concluye.

Para intentar recuperar la calma, las autoridades han decidido imponer toques de queda parciales y prohibiciones de manifestarse en ciudades como París y Lyon este jueves, o Ruan y Tolón el sábado. Unas medidas denunciadas como liberticidas por una parte de la oposición.

Entre las reivindicaciones que La Francia Insumisa pretende defender figuran la derogación de Parcoursup, inversiones de 10.000 millones de euros para los estudiantes de secundaria y medidas para hacer frente al coste de la vida.

El candidato socialdemócrata a la presidencia, Raphaël Glucksmann, también declaró a la AFP que quiere "respuestas políticas y sociales", aunque el Gobierno quiera "sobre todo hablarnos del mantenimiento del orden".

Aunque se espera la presencia de todos los partidos invitados, muchos han denunciado una "convocatoria" y varios de sus dirigentes estarán representados por otros cargos, como Jordan Bardella, Marine Le Pen o Édouard Philippe.

Este jueves están previstas concentraciones en varias ciudades, como Lille, convocadas por la Coordinadora Nacional Estudiantil, o Toulouse, decididas durante una asamblea general interliceal. Numerosos manifestantes tienen previsto salir a las calles incluso en las ciudades afectadas por las prohibiciones, según mensajes publicados en las redes sociales.

Después de que entre 2.000 y 3.000 comercios fueran saqueados y dañados el fin de semana pasado, muchos comerciantes temen la jornada del sábado.

"La mano del Estado no debe temblar"

Emmanuel Macron ha llamado a actuar con "firmeza": “La mano no debe temblar en la cima del Estado”, declaró el miércoles desde Catar.

Mientras el miércoles por la noche volvieron a imponerse toques de queda localizados, siguen llegando las respuestas penales a los saqueos del fin de semana: un total de 174 personas han sido encarceladas, indicó Gérald Darmanin.

Las imágenes de edificios públicos incendiados y comercios vandalizados han dado la vuelta al mundo, llevando a países como Estados Unidos, China o Alemania a emitir recomendaciones de prudencia para sus ciudadanos que se encuentran en Francia.

La crisis también tiene consecuencias en los mercados financieros: el rendimiento de la deuda francesa a diez años cerró el miércoles por encima del 5 %, algo que no ocurría desde 2002, una señal de la creciente desconfianza de los inversores respecto a la situación política y presupuestaria del país.

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