El director general de Coopérative U, Dominique Schelcher, afirmó este martes que solo 80 establecimientos de su red se vieron afectados, sobre un total de 2.000 tiendas. Según explicó, en la gran mayoría de esos casos los responsables de los supermercados, junto con los equipos técnicos especializados en refrigeración, lograron contener el ataque antes de que se produjera una ruptura de la cadena de frío.

"Los piratas informáticos tomaron el control de lo que se conoce como la regulación del frío, es decir, el control de la refrigeración", declaró Schelcher. Sin embargo, precisó que únicamente una minoría de las tiendas afectadas no consiguió reaccionar a tiempo, lo que obligó a desechar parte de la mercancía.

El responsable calificó el episodio de "gravísimo" y "sin precedentes". "En toda mi carrera profesional nunca había visto algo así", señaló también en declaraciones recogidas por la prensa francesa.

El ataque afectó igualmente a unos 300 establecimientos de Intermarché y Netto, a varios supermercados de E.Leclerc, a 80 tiendas Carrefour y a una treintena de Monoprix. La investigación abierta por la Fiscalía de París intenta ahora determinar el alcance exacto de los daños y establecer vínculos entre el ataque y las pérdidas registradas por los distintos distribuidores.

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Las consecuencias económicas todavía son difíciles de calcular. Schelcher señaló que en una tienda pequeña las pérdidas pueden alcanzar varias decenas de miles de euros, mientras que en un hipermercado pueden situarse entre 180.000 y 200.000 euros. Aun así, reconoció que todavía no existe una estimación global de los daños sufridos por el conjunto de la cadena.

En Intermarché, algunos responsables locales describen escenas poco habituales. Sophie Matt, gerente de un supermercado de la localidad de Haguenau, relató que la alarma saltó a primera hora de la mañana del lunes. “Cuando nos dimos cuenta de que algunas vitrinas frigoríficas habían alcanzado hasta 35 grados, cundió el pánico”, explicó. Según su testimonio, los atacantes consiguieron tomar el control del sistema de desescarche, enviando aire caliente a congeladores y cámaras frigoríficas. Gracias a una intervención rápida, logró salvar parte de los productos almacenados.

Otro gerente de Intermarché, en Guerlédan, aseguró que cuando los empleados llegaron al establecimiento, varias horas después de la primera alerta, todos los productos almacenados en los refrigeradores afectados habían quedado inutilizados. Solo en ese supermercado, las pérdidas rondan los 50.000 euros.

Las primeras investigaciones apuntan a una vulnerabilidad en antiguos sistemas de regulación frigorífica del fabricante danés Danfoss. La empresa indicó que la mayor parte de los equipos afectados eran modelos veteranos que habían alcanzado el final de su ciclo de vida y ya no recibían actualizaciones de software ni de seguridad.

Schelcher subrayó, no obstante, que Coopérative U no es cliente directo de Danfoss, sino de las empresas instaladoras y mantenedoras de los sistemas de refrigeración. Por ello evitó señalar responsabilidades y dejó esa cuestión en manos de la investigación. "¿Informaron los frigoristas a los supermercados de estas vulnerabilidades? La investigación tendrá que decirlo", declaró.

La magnitud del incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad de los equipos industriales conectados a internet. Según el especialista en ciberseguridad Antoine Hautin, este ataque marca un punto de inflexión porque demuestra el impacto que una intrusión informática puede tener directamente sobre infraestructuras físicas y sobre la vida cotidiana. A su juicio, el caso pone de relieve tanto la dependencia de un mismo proveedor tecnológico como los riesgos asociados a sistemas que presentan fallos de seguridad o actualizaciones pendientes.

Mientras prosigue la investigación judicial, las cadenas afectadas trabajan en la revisión de sus procedimientos y en el refuerzo de sus dispositivos de protección para evitar que un episodio similar vuelva a comprometer uno de los eslabones más sensibles de la cadena alimentaria.

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