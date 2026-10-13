Dos meses y medio después del inicio de una crisis migratoria sin precedentes, provocada por la irrupción Ceuta de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos, el rey de España Felipe VI y la reina Letizia realizan este martes 13 de octubre una visita de alto riesgo diplomático al enclave español situado al norte del reino alauita. Como símbolo de la unidad del Estado, Felipe VI viene a reafirmar la soberanía de Madrid sobre este territorio en disputa, casi 20 años después de la última visita a la zona de su padre, el rey Juan Carlos, cuya estancia había provocado, en ese entonces, una crisis diplomática con Marruecos —Rabat había retirado entonces a su embajador en Madrid—.

Una vez allí, el monarca se reunirá con las autoridades locales y la sociedad civil, y rendirá homenaje a los migrantes fallecidos en julio al intentar cruzar la frontera de este pequeño pedazo de España que se extiende a lo largo de unos 20 km² en territorio africano.

Por último, este pronunciará un discurso que, sin duda, será analizado minuciosamente por los funcionarios y los medios de comunicación marroquíes, lo que lo convertirá en el momento más delicado de su visita.

En el enclave donde las fachadas de los edificios están cubiertas de banderas rojas y doradas, a veces acompañadas del lema “Ceuta no se vende”, que ha resonado en las manifestaciones contra la inmigración, casi a diario, organizadas en la ciudad durante las últimas semanas, es poco decir que la visita de la pareja real es muy esperada, informa nuestro corresponsal especial en Ceuta, Matthias Raynal.

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Después de Ceuta, Melilla

Sus cerca de 80.000 habitantes, que muestran su orgullo de pertenecer a España, perciben de hecho la primera visita de un monarca español desde 2007 como una muestra de apoyo muy poderosa, mientras que la crisis migratoria —que ha provocado tensiones sin precedentes en la ciudad— también ha vuelto a poner en primer plano las reivindicaciones territoriales de Rabat sobre un territorio conquistado por la monarquía española en el siglo XVI.

En el plano interno, este viaje se produce, además, a menos de siete semanas de las elecciones generales anticipadas previstas para el 29 de noviembre en España, una contienda en la que la cuestión migratoria debería ocupar un lugar destacado entre los temas de campaña, ya que constituye una línea divisoria entre el gobierno del socialista Pedro Sánchez y sus opositores de derecha y extrema derecha, recuerda nuestro corresponsal en Madrid, François Musseau.

En Ceuta, donde la población intenta recuperar cierta normalidad tras el impacto del mes de julio —que generó una sensación de abandono por parte de las autoridades—, la situación sigue siendo, de todos modos, motivo de gran preocupación, sobre todo porque, si bien la mayoría de los 70.000 migrantes que llegaron al lugar se fueron en las horas siguientes, varios miles se quedaron allí.

Buques de guerra marroquíes

Buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta durante y después del flujo de migrantes de julio, en una inusual violación de la soberanía española en este territorio del norte de África reivindicado por Rabat, escribió el diario El País el lunes.

En vísperas de la primera visita real a Ceuta desde 2007, que podría poner a prueba las delicadas relaciones entre España y Marruecos, el diario asegura que al menos una fragata marroquí y varias lanchas patrulleras entraron en aguas españolas sin autorización previa. Cita a fuentes conocedoras de estos incidentes que han preferido mantener el anonimato.

"No se trató (…) de un mero tránsito o de una entrada accidental, sino de una vulneración intencionada y repetida del mar territorial, de la que hay pocos precedentes", indicó El País.

"Las incursiones navales de Marruecos se prolongaron durante los primeros días de agosto, en medio de una fuerte tensión, y estuvieron a punto de provocar una colisión entre barcos militares de los dos países", agregó El País.

Las incursiones marroquíes terminaron con la intervención de la Marina española y del Ministerio de Defensa, según el rotativo.

Tras su visita a Ceuta, Felipe VI y la reina Letizia se dirigirán a Melilla, el otro enclave español ubicado en territorio norteafricano.

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