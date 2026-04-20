París atraviesa una fuerte sacudida en su mundo editorial tras la salida de Olivier Nora, histórico director de la editorial Grasset, y la decisión de más de 170 escritores de abandonar el sello en señal de protesta.

En el centro de la polémica está el empresario Vincent Bolloré, quien ha minimizado la magnitud de la rebelión. En una intervención poco habitual, este empresario que se reivindica como "demócrata-cristiano" aseguró en una nota publicada por el semanario JDD que Grasset "continuará" pese a la partida de centenares de autores, a quienes calificó como una "pequeña casta". En la misma nota asegura que los dirigentes del grupo Hachette, del cual forma parte Grasset, continuarán publicando "a todos los autores que ellos quieran".

El magnate, que controla el grupo Hachette desde 2023, enmarcó la salida de Nora en un desacuerdo concreto sobre la fecha de publicación del próximo libro del escritor franco-argelino Boualem Sansal, quien estuvo varios meses encarcelado en Argelia. Según explicó, la dirección de Grasset, encabezada por Nora, pretendía retrasar el lanzamiento, en contra de la decisión del grupo.

Argumento económico

Pero el empresario también introdujo un argumento económico para justificar el relevo. Bolloré apuntó a unos resultados "muy decepcionantes" de la editorial: la facturación habría caído hasta unos 12 millones de euros y el rendimiento operativo se habría deteriorado. En ese contexto, subrayó el aumento de la remuneración de Nora, que superó el millón de euros anuales, un elemento que refuerza su defensa de un cambio en la dirección por motivos económicos.

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La salida de Nora —considerado cercano a la izquierda y figura clave para garantizar la pluralidad editorial— fue interpretada por numerosos autores como un "despido". Esa decisión actuó como detonante de una reacción inédita: 170 escritores anunciaron que dejarán de publicar en Grasset, denunciando "un atentado inaceptable contra la independencia editorial".

Entre los firmantes figuran algunos de los nombres más reconocidos de la literatura francesa.

El conflicto ha desbordado rápidamente el marco de una sola editorial. Más de 300 actores del sector —entre escritores, editores, comunicadores y libreros— han reclamado la creación de una "cláusula de conciencia" similar a la de los periodistas, para protegerse frente a cambios en la línea editorial impuestos por los propietarios. Denuncian que la concentración de medios en manos de grandes grupos plantea un problema democrático y obliga a muchos profesionales a elegir entre su empleo y sus convicciones.

Las críticas se apoyan también en precedentes dentro del grupo Hachette. Editoriales como Fayard han sido señaladas por un giro hacia la publicación de autores de derecha o extrema derecha, lo que alimenta el temor a una orientación ideológica más homogénea en el sector.

Bolloré rechaza esas acusaciones y sostiene que la salida de algunos escritores permitirá dar espacio a "nuevas voces".

Mientras tanto, la crisis en Grasset marca un punto de inflexión en la edición francesa. Más allá del conflicto puntual, el episodio ha reavivado un debate de fondo sobre la independencia cultural, el peso de los grandes conglomerados y el delicado equilibrio entre criterios económicos y libertad editorial.

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