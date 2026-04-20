"Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el sufrimiento", afirmó Milei en una declaración conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En su visita oficial de tres días a Israel, el presidente argentino Javier Milei reiteró desde Jerusalén el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, reconociéndola como la capital de Israel. También ratificó la creación de los llamados 'Acuerdos de Isaac', un nuevo marco de cooperación entre Israel y América Latina con apoyo de Estados Unidos. Netanyahu dijo en la ceremonia que tenía "gran esperanza" de que otros países latinoamericanos con "objetivos comunes" y "valores compartidos" también se sumen.

Tras una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se confirmaron acuerdos estratégicos en Inteligencia Artificial y seguridad. En lo comercial, la gran noticia es la conectividad: antes de fin de año, la aerolínea El Al operará vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires.

En el plano académico, Milei fue distinguido esta mañana con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan. El viaje concluirá mañana martes, tras participar en los actos oficiales por el septuagésimo octavo Día de la Independencia de Israel, reforzando un alineamiento total con las potencias occidentales en un contexto regional de máxima tensión.

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Durante su gobierno, Argentina también declaró como "organización terrorista" a la Fuerza Quds, uno de los brazos operativos de los Guardianes de la Revolución, en línea con Estados Unidos. Asimismo, el 2 de abril expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani. Netanyahu elogió a Milei por mostrar "claridad moral" al estar del lado de Israel.

Milei y Netanyahu, dos de los mejores amigos de Trump

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, describió a Milei y a Netanyahu como "dos de los mejores amigos del presidente Trump". "No conozco a otros dos líderes mundiales en nuestro planeta por los que nuestro presidente sienta más respeto ni con los que tenga una relación más personal", añadió.

Milei recordó durante su visita el ataque de 1994 en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

"Argentina fue víctima de cobardes atentados terroristas contra la AMIA y contra la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán", añadió.

En 1992, una explosión en la embajada de Israel mató a 29 personas e hirió a 200.

Argentina acusa a Irán de no cooperar con las investigaciones. El país sudamericano alberga la mayor comunidad judía de América Latina, con cerca de 300.000 personas que viven principalmente en Buenos Aires.

"A día de hoy, seguimos exigiendo justicia", dijo Milei.

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