Más de 100 vuelos fueron anulados este miércoles en los dos principales aeropuertos de París, Roissy Charles de Gaulle y Orly. El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, precisó que cerca de un centenar de vuelos fueron cancelados en Charles de Gaulle y unos 40 en Orly, aunque confió en que la situación tienda a normalizarse durante la tarde.

El servicio de autobuses en la región parisina fue suspendido "por motivos de seguridad", a la espera de una mejora de las condiciones meteorológicas, informó la empresa pública de transportes RATP. El tráfico ferroviario y de metro funciona en su mayoría con normalidad, aunque la RATP recomendó a los ciudadanos "privilegiar el teletrabajo" y "reducir los desplazamientos".

París amaneció nuevamente cubierta de nieve debido a un episodio descrito por Météo-France como de "alcance poco común en el clima actual". El organismo meteorológico indicó que, entre el domingo y el lunes, la temperatura media en Francia descendió hasta los -4 ºC, el nivel más bajo registrado desde febrero de 2012.

La intensidad de la nevada sorprendió a la población y tuvo consecuencias trágicas. Entre el lunes y el martes, cinco personas murieron en accidentes de tráfico relacionados con el hielo y la nieve. Tres de las víctimas fallecieron en el suroeste del país, mientras que un taxista perdió la vida tras caer con su vehículo al río Marne, en la región parisina. Otro conductor murió al este de París tras una colisión.

En la capital, la nieve transformó numerosas aceras en auténticas pistas de hielo, complicando la circulación de peatones. "Es realmente extraordinario, muy especial, pero no es fácil guiar a los grupos cuando todo está nevado", explicó Valeria Pitchouguina, guía turística en París, al describir las dificultades para recorrer zonas empinadas como Montmartre.

Météo-France recordó que, en un contexto de calentamiento global vinculado a las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, los episodios de frío intenso son cada vez menos frecuentes, aunque siguen siendo posibles.

Las autoridades advirtieron además que una nueva nevada podría obligar a cancelar más vuelos en los aeropuertos parisinos en las próximas horas.

