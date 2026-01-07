La desactivación de cuatro equipos especiales de fiscales que investigaban casos de corrupción política y judicial, y violaciones a los derechos humanos, es un duro golpe a estos procesos.

Los equipos especiales “Lava Jato” y “Contra la corrupción en el poder” veían la corrupción política de alto nivel y habían logrado las condenas de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, y tenían casos abiertos contra los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Dina Boluarte. Investigaron y acusaron por corrupción a la candidata presidencial Keiko Fujimori. Decenas de casos siguen abiertos.

Los otros dos equipos fiscales desactivados llevaban los casos de la mafia judicial, “los cuellos bancos”, y del medio centenar de muertos por la represión a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Los casos que veían estos equipos especiales se distribuirán entre distintas fiscalías, lo que debilita las investigaciones y los juicios ya iniciados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La desactivación de estos equipos fiscales fue ordenada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señalado de integrar la mafia judicial de “los cuellos blancos” y considerado funcional a los intereses de la mayoría parlamentaria, encabezada por el fujimorismo, que busca tumbarse los procesos anticorrupción y de derechos humanos.

Esto ocurre en un contexto de copamiento del sistema de justicia por esa mayoría parlamentaria.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más