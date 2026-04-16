Entre los autores que abandonan la editorial figuran numerosas figuras destacadas de la literatura francesa —tanto novelistas como ensayistas—, desde Virginie Despentes hasta Sorj Chalandon, pasando por Bernard-Henri Lévy o Vanessa Springora.

Esta decisión, sin precedentes por su magnitud, se tomó con carácter de urgencia tras el anuncio, el martes 14 de abril, de la salida de Olivier Nora tras más de un cuarto de siglo al frente de la editorial, ganadora de 17 premios Goncourt. Esta pasó a manos de Vincent Bolloré en 2023, cuando tomó el control de Hachette, su empresa matriz.

Vincent Bolloré, que amasó su fortuna principalmente en el sector logístico en África, se ha consolidado desde hace unos 20 años como una figura imprescindible de los medios de comunicación en Francia, donde es conocido por sus posturas ultraconservadoras. CNews, uno de los canales que dirige, es acusado con frecuencia de difundir comentarios racistas.

“Un ataque inaceptable a la independencia editorial y a la libertad de creación”

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No se han precisado oficialmente los motivos de la sorprendente salida de Olivier Nora, que dirigía Grasset desde el año 2000. Pero para este colectivo de autores no hay duda: se trata de un “despido” que supone “un ataque inaceptable a la independencia editorial y la libertad de creación”, según una carta obtenida por la AFP.

Según una fuente cercana al caso, esta salida estaría relacionada con la publicación del próximo libro del escritor franco-argelino Boualem Sansal, cuya llegada a Grasset procedente de otro gigante, Gallimard, ya había causado un gran revuelo en marzo tras un año de detención en Argelia. “Ambas partes han constatado un desacuerdo” sobre la conveniencia de publicar esta obra, dedicada a su detención, a partir de junio y no en otoño, como deseaba Olivier Nora, indica esta fuente.

En su carta conjunta, los 115 firmantes describen a Olivier Nora como el “cemento” de una editorial que hasta entonces acogía a autores con opiniones muy diversas. “Somos autores de Grasset, hemos publicado en Grasset o tenemos un libro que va a salir en Grasset, pero no firmaremos nuestro próximo libro con Grasset. Y somos 115”, subrayan en su carta.

“No queremos que nuestras ideas y nuestro trabajo sean propiedad” de Vincent Bolloré

“Una vez más, Vincent Bolloré dice ‘estoy en mi casa y hago lo que quiero’, despreciando a quienes publican, a quienes acompañan, editan, corrigen, fabrican, difunden y distribuyen nuestros libros. Y despreciando a quienes nos leen”, indica asimismo el texto.

“Hoy tenemos algo en común: nos negamos a ser rehenes de una guerra ideológica que pretende imponer el autoritarismo en todos los ámbitos de la cultura y los medios de comunicación”, afirman los firmantes. “No queremos que nuestras ideas, nuestro trabajo, sean propiedad” de Vincent Bolloré, añaden.

La crisis en Grasset, donde Jean-Christophe Thiery, director general del Louis Hachette Group y hombre de confianza de Vincent Bolloré, sucederá a Olivier Nora, debería ser ampliamente debatida en el Festival del Libro, que se inaugura el jueves por la noche en el Grand Palais, en París, y dura hasta el domingo por la noche. El festival acogerá a 450 expositores, en su mayoría editoriales, y a más de 1.800 autores.

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