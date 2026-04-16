Con Emeline Vin, corresponsal de RFI en Londres

El anuncio se hizo por correo electrónico a los 21.500 empleados: uno de cada diez puestos de trabajo se eliminará en la BBC en los próximos dos años. El director interino, Rhodri Talfan Davies, fue invitado al programa de medios de la BBC. "Hemos compartido con el personal la situación financiera de la BBC, que podemos resumir así: hay que ahorrar 500 millones de libras esterlinas [unos 650 millones de dólares] en dos años. Lamentablemente, esto tendrá un impacto en la nómina, entre 1.800 y 2.000 puestos de trabajo", declaró.

"Como saben, la BBC se enfrenta a importantes presiones financieras, a las que debemos responder con rapidez. En pocas palabras, la brecha entre nuestros costes y nuestros ingresos está aumentando", señaló este miércoles la cadena en su comunicado.

"La inflación en la producción sigue siendo muy alta, nuestros ingresos por el canon y comerciales están bajo presión y la economía mundial sigue siendo inestable", añadió.

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Los sindicatos del sector audiovisual y del periodismo denuncian recortes "devastadores" para la misión informativa del servicio público y piden al gobierno que intervenga, en aras de la estabilidad de la institución y la calidad de su periodismo.

El director general espera, por su parte, una reforma del canon: "El 95 % de los adultos consume la BBC cada mes, pero solo el 80 % de los hogares paga: no es una base viable para la BBC. Sin una reforma de la financiación, la BBC no puede seguir funcionando tal como está". La empresa no ha precisado si estos nuevos recortes se suman a los 600 millones de libras esterlinas para los próximos tres años ya anunciados en febrero.

Los recortes se producen en un contexto de polémicas por un caso vinculado al presidente estadounidense.

Trump acusa a la BBC de haber difundido un montaje engañoso de un discurso suyo del 6 de enero de 2021, en el que parece incitar explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio en Washington. Presentó una demanda por difamación en Florida y reclamó 10.000 millones de dólares a la BBC.

Un juez fijó la fecha del proceso para febrero de 2027.

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