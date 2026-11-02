Perú, El Salvador, Ecuador y ahora Bolivia. La lista de las regiones o países de Latinoamérica que se declaran en estado de emergencia para responder a los impactos de El Niño se alarga, sea por las lluvias torrenciales o las sequías.

“Este fenómeno del niño es un monstruo. Arrasará con América Latina, África oriental y meridional, Asia y el Pacífico, provocando el calor extremo, sequías e inundaciones”, advirtió Tom Fletcher, coordinador de la Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas.

Para entender por qué el fenómeno de El Niño de este año podría superar todas las escalas de seguimiento de los científicos, RFI conversó con la experta en clima Nathalie Rodríguez, del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño, el CIIFEN, con sede en Ecuador.

“Hay anomalías de temperatura que no se habían visto desde los inicios de los registros de El Niño en los años 1950. Por ejemplo, en la región 1+2, justo en frente a las costas de Perú y Ecuador, hemos alcanzado anomalías de temperatura del agua que sobrepasan los seis grados centígrados. No se había visto tanto antes en el Pacífico Central”, observa la investigadora.

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Según los científicos, el evento actual supera incluso los eventos extremos de El Niño de los años 1997-1998. Y los impactos ya se hacen sentir en Ecuador y Chile con lluvias intensas e inundaciones, mientras que Centroamérica y Bolivia enfrentan una sequía que ha causado una pérdida masiva de cosecha y de ganado.

¿Tiene que ver el cambio climático con la virulencia del episodio de El Niño? Escuche la entrevista completa con la climatóloga Nathalie Rodríguez:

¿Cómo anticipar las catástrofes? El caso de Perú

En este episodio de Vida en el planeta nos enfocamos esta semana en Perú, un país particularmente vulnerable ante las catástrofes meteorológicas vinculadas a El Niño. El país sudamericano sufrió ya episodios muy severos en 98-97. Y tras el evento El Niño de 2017, el gobierno de la época diseñó un plan de reconstrucción con diques, muros de contención, presas para controlar el cauce de los ríos; sistemas de drenajes en ciudades y proyectos de reforestación para frenar el arrastre de lodo.

Sin embargo, según el sitio de noticias ambientales Mongabay Latam, de los 194 proyectos de infraestructura de este plan de reconstrucción, 105 siguen sin concluir. Los motivos son múltiples y van desde la falta de presupuesto, la falta de experiencia técnica, la inestabilidad política e incluso irregularidades. Y en un país donde 9 millones de personas viven en zonas vulnerables, el gobierno actual decidió realizar obras de emergencia.

Esta vista aérea muestra un tramo del río Piura donde se observa maquinaria pesada realizando trabajos de limpieza y desazolve a su paso cerca de la ciudad de Piura, Perú, el 4 de septiembre de 2026. En el desierto del norte de Perú, los residentes se preparan para enfrentar las inundaciones asociadas a El Niño. Muros improvisados bloquean las entradas de las casas, y los desagües obstruidos con escombros llenan las calles de un hedor insoportable.

Ernesto BENAVIDES / AFP

“Tenemos alrededor de 1800 puntos críticos identificados. Ahora nos encontramos con un escenario bastante complicado porque hay muchos años que no se hizo trabajo de limpieza y descolmatación de los ríos”, reconoce Miguel Yamasaki Koizumi, jefe del Centro de Prevención de Desastres de Perú (CENEPRED).

“Hay mucho volumen de sedimentos que hay que limpiar. Entonces, primeramente, de los 1800 puntos críticos se priorizaron 536. ¿Por qué no se ha actuado en todo? Primero por el tema del tiempo, porque era imposible poder hacer en tan poco tiempo la limpieza y descolmatación de los 1800 puntos críticos. Además, hay muchos ríos o puntos críticos en los que ya no se necesita limpiar, sino que lo que se tiene que hacer son trabajos de reforzamiento de las riberas”, detalla el ingeniero.

En entrevista con RFI, Yamasaki habló también de la colocación de mallas de contención para evitar los derrumbes en caso de lluvias torrenciales. Y abordó la situación de las poblaciones en zonas de alto riesgo, como en los barrios precarios de la periferia de Lima.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para reducir el impacto y poder atender a la población”, indicó el jefe del CENEPRED. Sin embargo, concluyó que, ante un niño extraordinario, no existe “ningún país en el mundo, por más desarrollado que esté, que pueda decir que está totalmente preparado”.

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