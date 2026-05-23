Estados Unidos intensifica aún más la presión contra el régimen cubano. Tras el embargo petrolero impuesto a principios de año, la administración estadounidense ha anunciado también esta semana medidas contra GAESA, el conglomerado en manos del ejército cubano que gestiona buena parte de las empresas en Cuba. Presión que apoya el opositor José Daniel Ferrer.
"Lo que está ocurriendo con el régimen cubano indica que estamos en presencia de la fase final de un régimen que ha oprimido, que ha explotado al pueblo de Cuba durante 67 años. Estamos viendo al régimen en una situación cada vez más difícil, a un pueblo que protesta cada vez con más energías y que desea el fin del régimen. Estamos viendo una administración estadounidense cada vez más firme con ese régimen. Estamos en presencia de todo un proceso que va a repetir lo que pasó con Nicolás Maduro en Venezuela. Si el alto mando del régimen Castro comunista no entiende que llegó la hora de la democratización de Cuba y que nada, nada que puedan hacer, nada que puedan inventar, va a darle vida a ese régimen ya muy longevo y muy dañino para el pueblo cubano".
Fundador del movimiento Unión Patriótica de Cuba, Ferrer abandonó Cuba el octubre pasado para exiliarse en Miami, luego de décadas de lucha a favor de un cambio democrático en la isla y de oposición al Gobierno comunista.
"¡Viva Raúl!"
Mientras tanto, miles de cubanos se manifestaban este viernes frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana en apoyo del exmandatario Raúl Castro, luego de que Washington dictara una orden de detención contra él.
Raúl Castro, de 94 años, no estuvo presente. En primera fila se encontraban el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros miembros del gobierno, todos vistiendo uniforme militar. Los simpatizantes flameaban banderas cubanas y pancartas con fotos de Castro.
Los fiscales federales de Estados Unidos acusaron esta semana a Castro de asesinato y conspiración por el derribo en 1996 de dos aviones operados por el grupo de exiliados Hermanos al Rescate. Cuba ha afirmado que las aeronaves violaron su espacio aéreo.
El fiscal general de EE. UU., Todd Blanche, afirmó que los aviones eran pilotados por civiles desarmados en misiones humanitarias.
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