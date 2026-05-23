El operativo comenzó "en los últimos días", justo tras la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping en Pekín, declaró Joseph Wu en la red social X, denunciando que "En esta parte del mundo, China es el único y exclusivo problema que sabotea el statu quo y amenaza la paz y la estabilidad regionales".

Según informa la agencia de noticias AFP, citando fuentes que hablaron en condición de anonimato, Taiwán ya había detectado buques chinos antes de la cumbre entre Trump y Xi, la barrera de los 100 fue superada en los últimos días.

China considera a Taiwán como una de sus provincias, que no ha logrado unificar con el resto de su territorio desde el fin de la guerra civil china en 1949. Aboga por una solución pacífica, al tiempo que se reserva la posibilidad de recurrir a la fuerza.

Las declaraciones de Wu se producen después de que Donald Trump mencionara el miércoles "el problema de Taiwán" cuando la prensa le preguntó si hablaría con el presidente taiwanés Lai Ching-te, en particular en el contexto de una posible venta de armas de Estados Unidos a Taiwán.

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