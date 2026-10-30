Durante años, Donald Trump encontró en el exilio cubano de Florida uno de sus apoyos más fieles, pero las deportaciones y el descontento económico empiezan a poner a prueba esa lealtad.

Una nueva encuesta de la Universidad Internacional de Florida (Florida International University, FIU) revela una curiosa contradicción. Muchos cubanoamericanos rechazan las políticas de Trump, pero siguen apostando por los republicanos.

“Aquí la identidad republicana es parte de la identidad cubana”

“Los cubanos de Miami tienen un perfil político un poco diferente a los cubanos de otros lugares. Aquí la identidad republicana es parte de la identidad cubana. ¿Están contentos los cubanos con lo que ha hecho Trump específicamente en la política de inmigración? No, los cubanos no están contentos. Pero al mismo tiempo, aunque los cubanos ahora han parado de ser los inmigrantes favoritos, porque ahora Trump está apretando a todo nivel, todavía no están sufriendo lo que han sufrido las otras minorías inmigrantes en este país por décadas y décadas y décadas”, explica el sociólogo Guillermo Grenier.

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“Los cubanos no están contentos con Trump, pero no tienen opciones en realidad, porque para poder ejercer un voto que esté dentro del marco moral y lo que sea que uno tenga para ejercer ese voto, hay que tener opciones. Y el Partido Demócrata aquí no ha metido el lomo”, recalca el también miembro del Instituto de Estudios de Cuba (Institute for Cuban Studies, ICS) en la FIU.

“Solamente el 50% apoya la administración en su trato de la economía”

Esta fidelidad empieza a mostrar sus grietas. Según la última encuesta de la FIU, el 76% de los cubanoamericanos rechaza el aumento de las deportaciones de sus compatriotas. Además, una de las principales preocupaciones de estos ciudadanos es la economía. Y precisamente no es que vaya muy bien en Estados Unidos, bajo la administración de Trump.

“Solamente el 50% de los cubanos apoya la administración en su trato de la economía. Muestra que los ha tocado personalmente la política de Trump, no solamente en inmigración, porque la inmigración, tú conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que lo deportaron, pero no es una cosa por la que los cubanos que han estado aquí muchos años se preocupan mucho”, subraya Grenier.

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Aunque el respaldo cubano a Trump no se ha derrumbado, ya no parece incondicional. Crece la distancia entre lo que esta comunidad reclama y lo que recibe de Washington. La incógnita ahora es si este desencanto terminará llegando a las urnas, o si la fidelidad republicana volverá a salvar a Donald Trump.

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