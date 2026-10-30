El control del Congreso podría depender de quienes dieron la espalda a los demócratas en 2024.

A eso apunta Robert Shapiro, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Columbia: “Me centraría en los jóvenes adultos, para ver hasta qué punto vuelven a votar a los demócratas, y también en los latinos, y los afroamericanos que cambiaron su voto de 2020 a 2024 y la pregunta es: ¿qué harán ahora?”.

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Hace dos años parte del electorado latino castigó la gestión de los demócratas y ayudó a Donald Trump a regresar a la Casa Blanca. Pero el aumento de precios y las deportaciones están erosionando ese respaldo.

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“Ahora Trump es el que los está decepcionando”

Y entre los jóvenes adultos, Shapiro destaca su poca fidelidad a los partidos y la falta de implicación en las elecciones legislativas. No está claro a quien apoyarán.

“Cambiaron su voto en 2024 por cuestiones relacionadas con los altos precios y las dificultades económicas del país que realmente los llevaron a considerar que la gestión del Gobierno de Biden fue decepcionante. Pero ahora el tema es que Trump es el que los está decepcionando”, explica el profesor.

Los afroamericanos siguen siendo fieles a los demócratas, aunque el descontento económico debilitó su apoyo en 2024, lo mismo que ocurrió con los latinos y los jóvenes. La caída de ese respaldo podría beneficiar a los republicanos el 3 de noviembre.

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