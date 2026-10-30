“Hola, me llamo Edson y nací en Coatzacoalcos, Veracruz”; “Yo soy Liliana Arellano y yo nací aquí en Laredo”: Edson y Liliana representan es el espíritu del Laredo Heat, un club de fútbol que se encuentra en la localidad de Laredo, en el sur de Texas, en la frontera con México.

“Más o menos 30 cruzan diariamente”

En tiempos de polarización y debate migratorio, su labor integradora destaca. Su equipo senior juega en la USL Two, la máxima categoría amateur de Estados Unidos, aunque su estructura no es amateur. Su academia cuenta con niños y niñas de ambos lados de la frontera.

"Tenemos niños jóvenes desde cuatro o cinco años hasta los más grandes, hasta 18 o 19 años. Niños y niñas. De los 327 niños que tenemos participando en la academia, 90% son de los Estados Unidos, un 10%, más o menos 30, vamos a decir, sí cruzan diariamente para venir a jugar aquí con nosotros”, explica Juan José Vela, el director general del club.

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Además, su equipo senior, cuando juega su competición de verano, se convierte en un auténtico club multicultural: “Sí, en el verano tenemos un equipo que participa en el USL Two. Lo bonito de eso es que muchos jugadores son del extranjero. Entonces sí tenemos jugadores, muchos de Sudamérica, muchos de Europa, que vienen también aquí a jugar con nosotros durante el verano", cuenta Vela.

“Les da miedo venir a Laredo”

El Laredo Heat, emplazado en una ciudad fronteriza, no se escapa de las tensiones migratorias, uno de los temas de debate en las elecciones de medio mandato: “Estamos en la frontera y parte de nuestra vida es obviamente… problemas que vas a tener con la inmigración. Lo que nos pasa más a nosotros es que participamos en una liga que es estatal. Entonces, San Antonio está a dos horas y media de aquí, Austin está a tres horas de aquí. Muchas veces esos equipos cuando vienen a Laredo tienen, vamos a decir, 18 jugadores y llegan con 11, 12 nada más. Porque desafortunadamente no pueden venir. A los papás les da miedo venir a Laredo debido a los problemas que tenemos con inmigración. No quieren que les quiten a sus niños o les detengan a ellos, aunque a lo mejor sí tienen permiso para estar aquí, pero desafortunadamente lo que ven en las noticias sí les afecta”, lamenta el director del club.

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Sin embargo, el equipo mantiene su vocación integradora: cede su estadio para eventos de la comunidad, sus entrenadores visitan escuelas, pero sobre todo, crea lazos entre sus jugadores: “Puede ser un muchacho, un jugador que es del estado de Washington, que vino a jugar aquí, y luego viene un muchacho de Alemania, un muchacho de Brasil, un muchacho de México. Los que no hablaban español, después de estar en verano aquí en Laredo, salen hablando español. El fútbol es universal, si se entienden bien”, se alegra a pesar de todo Juan José Vela.

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